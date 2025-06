I piedi gonfi sono un disturbo da non sottovalutare, per cui esistono alcuni rimedi. In ogni caso, è un problema che va segnalato al proprio medico.

A molte donne capita di avere i piedi gonfi. È un disturbo che può dipendere dalla stanchezza e dall’affaticamento, soprattutto dopo una giornata intensa. Anche stare troppe ore in piedi potrebbe causare il gonfiore ai piedi. Le cause possono essere varie, ma il problema non deve essere mai sottovalutato.

Per questa ragione, è importante chiedere sempre il parere medico. In ogni caso, è possibile dire addio ai piedi gonfi. Scopriamo quali sono le cause e i rimedi naturali che funzionano davvero.

Le cause e i rimedi naturali contro il gonfiore ai piedi

I piedi gonfi sono un problema le cui cause sono diverse. Basti pensare che stare troppo tempo in piedi, oppure assumere per troppo tempo la stessa posizione, ha ripercussioni sui piedi causando il gonfiore. Nel momento in cui andiamo a dormire, i piedi subiscono le conseguenze di tutto lo stress e delle ore di immobilità, che non permettono alla circolazione di drenare liquidi e sangue. Ecco alcune delle cause di questo fastidio che può colpire chiunque.

Artrite;

Insufficienza linfatica e circolatoria;

Alimentazione non sana che può far ristagnare i liquidi;

Vita sedentaria;

Squilibrio ormonale;

Calze, collant e scarpe troppo strette e con tacchi alti;

Fumo;

Sovrappeso;

Patologie cardiache, vascolari, reumatiche e metaboliche;

Una lunga giornata in piedi;

Caldo estivo;

Gravidanza.

Fortunatamente, ci sono dei rimedi naturali che possono dare sollievo ai piedi.

Fare un pediluvio: è il rimedio classico delle nostre nonne. Basta immergere i piedi in una bacinella con acqua calda, aggiungere un po’ di sale grosso e olio essenziale alla lavanda. Lasciali per dieci minuti, poi lavali sotto un getto di acqua fredda così da riattivare la circolazione. Prova un pediluvio alla menta che ha un’azione antinfiammatoria, facendo riscaldare tre cucchiai di foglie di menta fresca con un litro di acqua e in cui immergere i piedi per quindici minuti. Sollevare le gambe: potresti, ad esempio, dormire con un cuscino sotto alle caviglie. Bere tisane drenanti: come la centella asiatica e i semi di finocchio, che permettono il drenaggio dei liquidi e da bere la sera prima di andare al letto. Massaggiare i piedi: è davvero importante per alleviare il gonfiore e la stanchezza dei piedi. È possibile usare dei gel a base di erbe rinfrescanti come mentolo, rosmarino ed eucalipto, che possono migliorare la circolazione sanguigna e donare sollievo. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata: bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno, inserendo nella dieta alimenti poveri in sale e poco lievitati. È consigliabile mangiare frutta, verdura, legumi e cereali integrali, oltre a bere molta acqua così da contrastare la ritenzione idrica. Fare attività sportiva: non è necessario fare sport, ma anche una passeggiata aiuta tantissimo la circolazione sanguigna, riducendo l’insorgenza dei piedi gonfi. Indossare scarpe comode: sono assolutamente da evitare le scarpe con tacchi alti. Fare impacchi con il cetriolo: basta tagliare il cetriolo a fette e applicarlo sui piedi, per farlo agire. Il cetriolo non fa altro che assorbire il fluido accumulato, riducendo il gonfiore.

È bene precisare che è consigliabile chiedere il parere del proprio medico, che saprà dare delle indicazioni più chiare in base alla problematica. Il gonfiore ai piedi, infatti, non va trascurato perché potrebbe nascondere disturbi più seri. Scopri anche perché è importante sollevare le gambe e immergere i piedi nel ghiaccio.