Versatile e perfetta per ogni tipo di viso, la frangia giapponese è la nuova tendenza della stagione autunnale per un look sofisticato.

Con l’arrivo della stagione autunnale, le tendenze moda portano con sé nuovi stili e ispirazioni. Tra le novità da tenere d’occhio e sicuramente più affascinanti, c’è la frangia giapponese. Si tratta di un taglio caratterizzato da una texture elegante e dalle linee morbide, che riesce a esprimere una bellezza raffinata e armoniosa.

Si tratta di un taglio di capelli che richiama la cultura giapponese, donando un’aria sofisticata a tutti i look. Scopriamo di più sulla frangia giapponese, il trend dell’autunno per un look glam.

Frangia giapponese, la nuova tendenza dell’autunno

Grazie al look dei capelli, è possibile immergersi in un mondo di charme ed eleganza. Ovviamente, dipende dal taglio che si sceglie. In questo caso, parliamo della frangia giapponese che rappresenta la nuova tendenza dell’autunno. Per l’esattezza, si tratta di un ciuffo laterale particolare, che rappresenta un’alternativa alla classica frangia a tendina.

Sebbene non si tratti della frangia a tendina, comunque, anche la frangia giapponese è leggera e può essere divisa in due parti. La caratteristica è, però, una sorta di asimmetria, in quanto deve risultare meno piena e morbida. Quindi, ci sarà un lato più accentuato rispetto all’altro. In abbinamento, c’è anche una riga laterale. In poche parole, è una frangia che si presenta tendenzialmente liscia e sottile.

Come si porta la frangia giapponese

Ma come si porta la frangia giapponese e a chi sta bene? È da premettere che questa sta veramente bene a tutti e che può essere portata sfilata o meno. L’ideale sarebbe con un caschetto corto e altri tagli di capelli corti, ma anche con i capelli lunghi la frangia giapponese va benissimo. Si tratta di un hairstyle che dona morbidezza al viso, adattandosi perfettamente a qualunque tipo di forma.

Hairlook decisamente versatile, sta bene con qualunque tipo di acconciatura e forma di viso, come detto. Quindi, via libera per l’autunno, anche e soprattutto perché – abbastanza facilmente – può trasformarsi in una frangia più classica. Generalmente, può variare di lunghezza, ma riesce sempre e comunque a incorniciare il viso mettendo in risalto gli occhi. La frangia giapponese dona freschezza ed è un buon modo per cambiare facilmente look, senza fare grandi cambiamenti. Insomma, lasciatevi ispirare dalla frangia che, negli ultimi anni, è più glam che mai!