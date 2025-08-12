Forbidden Fruit, anticipazioni d’autunno: Halit diventa papà

La trama di Forbidden Fruit s’infittisce e riserva delle sorprese che nessuno si sarebbe aspettato di vedere, come l’inattesa paternità di Halit che lo costringerà a prendere una decisione non esattamente gradita.

Il successo della soap opera turca Forbidden Fruit ha costretto Mediaset a modificare gran parte dei palinsesti estivi e autunnali. L’emittente televisiva lancia sempre più spesso nuove soap provenienti dalla Turchia e sembra il filone sia praticamente inesauribile, visto che il pubblico appassionato di questo genere di produzioni apprezza in modo particolare tutto ciò che proviene dall’Anatolia.

Tra le varie serie lanciate in questo ultimo periodo, Forbidden Fruit è probabilmente quella di maggior successo e in queste settimane estive la sua messa in onda – che sarà stoppata solo nella settimana di ferragosto – prevede una puntata dal lunedì al venerdì dalla durata di un’ora.

Così sarà almeno fino alla metà di settembre, poi con il ritorno in onda di Uomini e Donne si passerà ad un formato da 30′ dalle 14.15 alle 14.45, subito prima della puntata quotidiana del dating show condotto da Maria De Filippi. Oltre alla posizione nel palinsesto Mediaset a partire dal prossimo autunno, sono giunte anche delle anticipazioni che riguardano la trama principale.

Anticipazioni Forbidden Fruit: l’inattesa parternità di Halit cambia tutto

Le anticipazioni riguardanti le puntate autunnali ci svelano che Zeynep vivrà momenti di grande angoscia quando scoprirà che Alihan è scomparso nel nulla. L’improvvisa sparizione dell’uomo farà cominciare una laboriosa indagine che potrebbe durate a lungo nel tempo e dunque parecchie puntate.

A differenza della protagonista, il pubblico saprà che a rapire Alihan è stata Hira, la quale non ha accettato il rifiuto dell’uomo ed ha deciso di drogarlo e portarlo in una località segreta. Quanto ci vorrà prima che Zeynep riesca a collegare i fili e capire che fine ha fatto l’uomo che ama?

La svolta principale però è quella riguarda la vita di Halit. L’uomo da tempo si trova incastrato in un matrimonio infelice e questo stato umorale l’ha portato a cercare spesso svago extra coniugale. La moglie Yildiz nelle puntate autunnali scoprirà i ripetuti tradimenti del marito e deciderà di affrontarlo e vendicarsi.

La donna porrà prima il marito con le spalle al muro, svelando i suoi tradimenti e dando vita ad una violenta discussione. Durante l’acceso confronto Yildiz accuserà un malore e lo stesso Halit, sempre più intenzionato a divorziare, si vedrà costretto a prestarle soccorso e portarla in ospedale.

Proprio in ospedale scoprirà che Yildiz è incinta e dunque che nei mesi a venire diventerà padre. Le cose però non stanno come sembrano, Yildiz era già messa d’accordo con le infermiere per far sì che queste comunicassero al marito la finta notizia della gravidanza, per spingerlo a riconsiderare l’idea del divorzio.