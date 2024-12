Sono diversi i titoli dei film natalizi, da poter gustare insieme alla propria famiglia il pomeriggio di Natale.

Il pomeriggio di Natale è un momento magico da trascorrere insieme alla propria famiglia. Generalmente, si chiacchiera, si gioca o si guarda un film tutti insieme. Mentre le luci dell’albero di Natale illuminano la stanza, il profumo dei dolci appena sfornati invade casa e le risate con i nostri cari risuonano, quale titolo scegliere?

Dopo il pranzo di Natale – che, generalmente, finisce tardi – scegliere un film potrebbe richiedere altro tempo. Ecco, allora, qualche consiglio da seguire, ovvero 5 film da vedere il pomeriggio di Natale con tutta la famiglia. Che siano classici senza tempo o pellicole più recenti, poco importa! Preparate una tazza di cioccolata calda, mettetevi comodi e buona visione!

I migliori film di Natale: i più belli per famiglie da guardare sotto l’albero

Godersi un buon film insieme può essere uno dei momenti più belli da vivere in famiglia, in piena atmosfera natalizia. Potrebbe trattarsi di un classico intramontabile, oppure di una commedia leggera. L’importante è che i film di Natale riescano a risvegliare in noi lo spirito festivo. Sono diversi i film di Natale per famiglie, che possono essere guardati tutti insieme per vivere il calore e la magia delle feste.

La vita è meravigliosa: film del 1946, It’s a Wonderful Life è scritto, prodotto e diretto da Frank Capra. Si tratta della pellicola natalizia, forse, più amata. Ambientato nel Natale del 1945, vede un angelo, Clarence Oddbody (Henry Travers), arrivare sulla Terra per aiutare il povero George Bailey (James Stewart) seriamente in difficoltà. L’angelo riuscirà a salvarlo, prima che si tolga la vita, mostrandogli come sarebbe stata la vita degli altri senza di lui… Mamma, ho perso l’aereo: Home Alone è uscito nel 1990 e rappresenta il film di Natale per eccellenza. Rewatch dopo rewatch, non stanca mai! Diretto da Chris Columbus e scritto e prodotto da John Hughes, vede protagonista il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin), bimbo di Chicago che viene “dimenticato” a casa dalla sua famiglia in partenza per le festività natalizie per Parigi. Kevin dovrà proteggere la sua casa da due ladri. Nel 1992, è uscito il seguito Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York). Miracolo nella 34° strada: datato 1994 e diretto da Les Mayfield, Miracle on 34th Street – questo è il suo titolo originale – vede Richard Attenborough nei panni di Kris Kringle, ovvero Babbo Natale. Remake del celebre film del 1947 di George Seaton, è uno dei film di Natale vecchi più belli, che vede il signor Kringle assunto come Babbo Natale in un centro commerciale per intrattenere i bambini come Susan (Mara Wilson). La particolarità? Kringle è davvero Santa Claus! The Family Man: diretto da Brett Ratner nel 2000, il film trae – in un certo senso – ispirazione da La vita è meravigliosa. Jack Campell (Nicolas Cage) ha tutto: successo e soldi, ma c’è qualcosa che gli manca e che scoprirà soltanto quando “qualcuno” gli mostrerà come sarebbe stata la sua vita, se avesse fatto scelte diverse. Nel cast, c’è anche Tea Leoni (Kate Reynolds). A Christmas Carol: film d’animazione del 2009, è un adattamento cinematografico del famoso Canto di Natale di Charles Dickens. Protagonista è, ovviamente, l’avaro Ebezener Scrooge che, grazie all’intervento di tre angeli (Passato, Presente e Futuro), capirà cos’è davvero importante.

Allora, voi che film natalizi guarderete? Scoprite anche i film da vedere prima dei 40 anni e le serie TV madre-figlia da vedere insieme.