Gustosissimi e perfetti per diverse occasioni, i fagottini di pasta sfoglia con prosciutto e mozzarella possono essere preparati facilmente.

I fagottini di pasta sfoglia prosciutto e mozzarella sono un piatto sfizioso e goloso, che può essere servito come antipasto ma anche come secondo piatto (in base alla quantità). Grazie alla sua leggerezza e croccantezza, la pasta sfoglia si sposa perfettamente con il prosciutto cotto e con la morbidezza della mozzarella.

Facile e veloce da preparare, questa ricetta può essere servita anche come snack durante le feste e come finger food agli aperitivi o buffet. Grazie alla sua semplicità, è l’ideale in diverse occasioni. Scopriamo la ricetta facile e veloce dei fagottini di pasta sfoglia prosciutto e mozzarella.

La ricetta facile e veloce dei fagottini di pasta sfoglia prosciutto e mozzarella

I fagottini di pasta sfoglia prosciutto e formaggio possono arricchire la tavola in qualunque momento. Generalmente, si preparano ricorrendo alla mozzarella, ma nessuno vieta di fare dei fagottini di sfoglia con prosciutto e scamorza o altri tipi di fagottini di pasta sfoglia salati, dando libero sfogo alla fantasia. Si tratta di una ricetta facile, il cui tempo di preparazione è di appena 10 minuti, mentre quello di cottura di 20 minuti. Scopriamo gli ingredienti per 9 persone.

Ingredienti:

1 pasta sfoglia rettangolare

100 grammi di prosciutto cotto

100 grammi di mozzarella

Preparazione:

Cominciate dividendo la pasta sfoglia in nove rettangoli, tagliando la mozzarella a cubetti e le fette di prosciutto cotto in due parti. Adagiate, quindi, la mozzarella a cubetti su ogni fetta di prosciutto cotto creando dei rotolini. Una volta fatto ciò, prendete un rettangolino di pasta sfoglia su cui adagiare il rotolino di mozzarella e prosciutto cotto, creando delle incisioni oblique con un coltello dall’altra parte. Chiudete le estremità del rettangolo con una forchetta, in modo da sigillare bene i bordi della pasta sfoglia. Posizionate, quindi, la pasta sfoglia rettangolare con prosciutto cotto e mozzarella fatta a fagottini su una teglia con carta forno. Infornate in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti circa.

Come detto, ricordatevi che potete decidere di aggiungere anche altri ingredienti che vi piacciono come le olive o altri tipi di formaggio e che potete anche cambiare la loro forma, dando libero sfogo alla creatività! Potete preparare anche dei bottoni salati di pasta sfoglia o altri antipasti sfiziosi per Natale.