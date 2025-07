Ex Uomini e Donne si sposa a sorpresa: chi è la moglie

Ex volto di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti con un matrimonio che nessuno si aspettava. Ecco chi è la donna che gli ha rubato il cuore.

C’è chi dell’amore fa uno spettacolo, chi lo racconta a colpi di like e chi invece sceglie la strada del silenzio e poi, all’improvviso, spiazza tutti con un “sì” che nessuno si aspettava. È proprio questo il caso di un ragazzo, conosciuto dai telespettatori più affezionati come uno dei corteggiatori di Uomini e Donne ai tempi del trono di Andrea Nicole Conte.

Da allora, di lui si erano un po’ perse le tracce, come spesso accade ai protagonisti del dating show che, chiusa la parentesi televisiva, si ritrovano a dover fare i conti con la vita vera, quella che non conosce le luci dello studio di Canale 5. E invece ecco il colpo di scena: si è sposato. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Sposo a sorpresa: nessuno lo aveva previsto e invece…

Poche foto, nessun proclama social, solo qualche immagine rubata dagli amici che non hanno saputo tenere il segreto e che hanno finito per scatenare la curiosità dei fan. E così è bastato poco perché la notizia iniziasse a circolare: Alessandro Verdolini ha detto sì alla sua storica fidanzata Angela Vignola.

E se il nome non vi dice nulla, vi basterà proseguire la lettura per scoprire chi è la donna che ha trasformato un ex corteggiatore in un marito felice e sorridente.

Diciamocelo, nessuno se lo sarebbe aspettato e forse è proprio questo il bello. Alessandro Verdolini, che qualche anno fa si era fatto notare per il suo carattere deciso e per quell’aria da bravo ragazzo con la battuta pronta, è riuscito a sorprendere tutti senza nemmeno doverci provare troppo. Niente annunci ufficiali, niente countdown su Instagram, solo la voglia di vivere un momento così speciale con chi conta davvero.

E così, in una splendida location della Campania, lui e Angela si sono giurati amore eterno. Angela Vignola, la donna che ha fatto battere il cuore di Alessandro lontano dalle telecamere, non ama stare sotto i riflettori e forse è anche per questo che la loro storia è riuscita a crescere senza pressioni esterne.

I due stanno insieme da anni, hanno costruito la loro relazione passo dopo passo, senza fretta ma con quella convinzione che solo il tempo sa rafforzare. E adesso eccoli qui, marito e moglie, in un matrimonio elegante e romantico ma senza troppi fronzoli, proprio come piace a loro.

La cerimonia, stando a quanto trapela dai social degli invitati, è stata un concentrato di emozioni vere. La sposa bellissima e radiosa, Alessandro impeccabile ed evidentemente felice, gli amici sinceramente partecipi e un’atmosfera familiare che ha reso il tutto ancora più speciale. Nessuna esclusiva venduta a giornali o interviste concordate: solo un giorno dedicato all’amore, quello autentico, che non ha bisogno di essere raccontato con troppa enfasi.

Oggi la coppia si gode i primi giorni da marito e moglie con la stessa discrezione con cui ha vissuto la loro storia fino a qui. E tra un augurio e l’altro che continua ad arrivare sui social, Alessandro e Angela si preparano a scrivere insieme il prossimo capitolo di una storia che, a questo punto, promette di avere tutti i presupposti per durare davvero.