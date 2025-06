Come rassodare le braccia velocemente e averle toniche? Gli esercizi per braccia flaccide over 50 – CheDonna.it

Ci sono esercizi in grado di contrastare le braccia flaccide dai 50 anni in su. Grazie a questi, si possono avere delle braccia toniche.

A causa dell’invecchiamento, i muscoli delle braccia tendono a diventare, inevitabilmente, più flaccidi. Invecchiando, i muscoli perdono volume e, di conseguenza, la pelle non riesce a stare tesa. Quando non si eseguono allenamenti mirati, non si adotta una dieta corretta e si è anche in menopausa, poi, è naturale che questo peggiori ulteriormente.

Fortunatamente, esistono alcuni modi per risolvere facilmente. Quali sono gli esercizi per braccia flaccide over 50? Scopriamo come rassodare le braccia velocemente e averle toniche.

Rassodare le braccia a 50 anni: gli esercizi per braccia flaccide da fare a casa

A differenza di quanto si possa pensare, rassodare le braccia a 50 anni non è particolarmente difficile. Non sempre, infatti, servono ore di palestra, ma è possibile fare qualcosa a casa stessa. È importante cercare di eseguire esercizi che coinvolgano parti del corpo come spalle, tricipiti e bicipiti. Ecco alcuni degli esercizi per braccia flaccide da fare a casa.



Flessioni al muro: metti le mani al muro all’altezza delle tue spalle. In piedi, piega i gomiti avvicinandoti con il petto al muro e tornando, quindi, indietro. Sollevamenti: puoi prendere due bottiglie di acqua da sollevare, lentamente, fino all’altezza delle spalle. Quindi, abbassa. Cerca di mantenere le gambe un po’ divaricate e la schiena, ovviamente, dritta. È un esercizio in grado di rafforzare bicipiti e spalle. Estensioni: sia seduta che in piedi, puoi tenere in mano una bottiglia d’acqua e portare le braccia sopra la testa. Piega, quindi, i gomiti dietro la testa e riallunga. Questo esercizio migliora la postura tonificando, al tempo stesso, i tricipiti. Dip su sedia: mettiti seduta con i piedi ben poggiati per terra, appoggia le mani ai bordi della sedia e cerca di alzare i glutei, stendendo le gambe. Questa tipologia di esercizio coinvolge i tricipiti. Circonduzione con le braccia: mettiti in piedi, con le gambe leggermente divaricate e le ginocchia morbide. Porta, quindi, le braccia all’altezza delle spalle e, con braccia tese, inizia a disegnare dei piccoli cerchi in avanti e all’indietro. È un esercizio che tonifica la pelle.

Sono tutti esercizi che andrebbero eseguiti con costanza – in più serie – perché anche pochi minuti ogni giorno possono davvero fare la differenza. L’attività fisica va, però, abbinata a un’alimentazione sana ed equilibrata – fatta di frutta, verdura, cereali integrali e legumi – e una buona idratazione con almeno due litri di acqua al giorno. Infine, possono essere utili anche dei massaggi in grado di agevolare il drenaggio dei liquidi dalle braccia. Scopri anche i tagli di capelli per donne di 50 anni e come vestirsi per il primo appuntamento a 50 anni.