Non hai mai tempo per prenderti cura dei tuoi capelli? Segui questi passaggi e dedicati a una haircare completa.

Lo stress quotidiano può portarci a non riuscire a prenderci veramente cura dei nostri capelli. Spesso, ci facciamo uno shampoo e una piega al volo e, se riusciamo a lasciare in posa i capelli umidi con il balsamo cinque minuti, è già tanto. Una haircare routine completa è, però, la scelta migliore. Anche i capelli, infatti, necessitano di cure, proprio come la pelle.

Stress, inquinamento, trattamenti chimici e brutte abitudini quotidiane possono indebolire i nostri capelli, rendendoli spenti e fragili. Come fare, quindi, per avere dei capelli forti, belli e lucenti? Ci sono passaggi, trucchi e rimedi naturali che non immagini nemmeno. Scopriamo, quindi, la haircare routine per avere capelli perfetti, sani e forti.

Avere capelli lisci, più folti e bellissimi? Ecco la haircare routine che devi assolutamente seguire

Per avere dei capelli lisci, più folti e bellissimi, è certamente importante seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata fatta di vitamine e sali minerali – come vitamina E, zinco, ferro e acidi grassi omega-3 – ma non soltanto. Ecco la haircare routine che devi assolutamente seguire.

Lava i capelli con uno shampoo naturale: ci sono shampoo che possono danneggiare i capelli, renderli più fragili e indebolirli. Per avere dei capelli sani, infatti, è importante scegliere uno shampoo delicato fatto di ingredienti naturali come l’aloe vera, l’olio di cocco e il tè verde. Si tratta di ingredienti che idratano e proteggono il cuoio capelluto. Quando li lavi, cerca di usare l’acqua tiepida e non troppo calda. Usa maschere nutrienti e balsamo: certamente, dopo lo shampoo puoi applicare un balsamo così da mantenere i capelli idratati e morbidi. Anche una maschera idratante, una volta alla settimana, è essenziale e va applicata massaggiando il cuoio capelluto prima del lavaggio, lasciandola agire per una decina di minuti. Un impacco con olio d’oliva e miele permette, ad esempio, di eliminare la pelle morta e di stimolare il rinnovo cellulare. Non dimenticare di applicare la maschera sulla lunghezza completa dei capelli. Ricorri a oli naturali per dei capelli forti: per dei capelli forti e lucenti, è possibile ricorrere a olio di argan, olio di ricino e olio di cocco per nutrire i capelli, così da riparare le punte danneggiate. Basta applicare gli oli semplicemente sui capelli asciutti. Fai dei massaggi al cuoio capelluto: questi, infatti, stimolano la circolazione sanguigna e la crescita dei capelli. È possibile farli con balsamo e oli da applicare, in modo delicato, sul cuoio capelluto. Asciuga i capelli in modo delicato: non sfregare l’asciugamano sui capelli, così da non indebolirli. Piuttosto, tampona delicatamente e imposta il phon a una temperatura bassa o media, a distanza di circa 15 centimetri dai capelli.

Seguendo questi semplici passaggi, i tuoi capelli miglioreranno di giorno in giorno, diventando più forti e morbidi… un vero sogno! Scopri anche l’olio di batana per capelli e di più sul massaggio del cuoio capelluto.