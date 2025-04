Capelli spenti e che non crescono? Prova il massaggio del cuoio capelluto

Un massaggio al cuoio capelluto può essere la soluzione per avere lunghi capelli lucenti e forti.

A tutti può capitare di avere dei capelli opachi, stanchi e che fanno fatica a crescere. Spesso si è, quindi, alla ricerca di soluzioni per tornare ad avere dei bei capelli lunghi, lucenti e forti. In certi casi, potrebbe sembrare estremamente difficile, eppure non serve uno shampoo miracoloso ma qualcosa di decisamente più semplice.

C’è una beauty routine che ha il potere di stimolare la crescita dei capelli, migliorando la microcircolazione e regalando un po’ di relax. Scopriamo di più sui capelli spenti che non crescono e sul massaggio del cuoio capelluto.

Massaggio al cuoio capelluto: massaggiare fa davvero crescere i capelli?

Il massaggio al cuoio capelluto potrebbe aiutare per tornare ad avere capelli in crescita. Si tratta di un’area della testa piena di vasi sanguigni che, se stimolati, possono migliorare l’ossigenazione dei follicoli piliferi. Il massaggio deve avvenire in modo circolare. Così facendo, infatti, i capelli hanno un nutrimento maggiore diventando, di fatto, più forti e crescendo più velocemente.

Il massaggio è anche in grado di diminuire la tensione muscolare. I benefici sono ottimali soprattutto se effettuati ricorrendo a oli stimolanti, nutrienti e rinforzanti come l’olio di rosmarino, l’olio di ricino o l’olio di cocco. Basta fare un massaggio, cinque minuti ogni giorno, preferibilmente la sera.

Massaggio ai capelli rilassante: il tutorial passo dopo passo

Per fare un bel massaggio rilassante ai capelli, non serve essere dei professionisti. Ecco il tutorial passo dopo passo.



Trova un momento tranquillo, mettendo una musica soft in sottofondo. Usa un olio per capelli come l’olio di ricino, l’olio di rosmarino o l’olio di cocco. Inizia mettendo i polpastrelli alla base del collo, facendo dei movimenti circolari e salendo verso la parte alta della testa. Esercita una pressione media. Con un movimento circolare, spostati verso le tempie così da sciogliere la tensione accumulata in questa zona del corpo. Massaggia anche il centro del cuoio capelluto, con dei movimenti decisi e delicati. Alla fine, tira delicatamente le ciocche di capelli verso l’alto, così da rilassare la cute e stimolare la circolazione sanguigna.

Puoi fare questo massaggio anche prima dello shampoo. Così facendo, in poche settimane dovresti avere capelli più lucidi, forti e che crescono più velocemente. Scopri anche i tagli di capelli per fronte alta e i tagli di capelli per chi ha spalle larghe.