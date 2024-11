I dolori mestruali possono essere molto intensi, ma possono essere alleviati seguendo alcuni rimedi naturali.

Conosciuti come dismenorrea, i dolori mestruali sono un disturbo molto diffuso che affligge diverse donne durante il ciclo mestruale. Possono verificarsi leggeri fastidi, ma anche sintomi come dolori mestruali da svenimento fortissimi, mal di testa, intense contrazioni, stanchezza, mal di schiena e all’addome, nausea e malessere generale.

I dolori mestruali possono essere di intensità variabile da donna a donna. Sebbene si tratti di un aspetto naturale, ovviamente questa condizione può influire negativamente sulla qualità della vita. Fortunatamente, ci sono diversi rimedi per poter stare meglio e alleviare i dolori. Scopriamo come alleviare i dolori mestruali in modo naturale.

Come alleviare i dolori mestruali in modo naturale senza medicinali

Le mestruazioni arrivano in media ogni mese ad ogni donna, causando un malessere in generale, con intensità di dolori che cambia da donna a donna. Come detto, ci sono dei rimedi naturali che possono alleviare il fastidio. A questo proposito, ci sono tisane che possono essere un vero aiuto. La tisana è, infatti, un vero e proprio toccasana per alleviare molti dolori tra cui i dolori mestruali. Pensiamo alla camomilla, l’achillea millefoglie e la melissa, che sono molto efficaci per alleviare i dolori dovuti al ciclo mestruale.

Tisana di achillea : è molto efficace quando i dolori sono forti e intensi. È una pianta conosciuta e molto apprezzata proprio per le sue proprietà antispasmodiche. Riesce a far rilassare la muscolatura dell’utero.

: è molto efficace quando i dolori sono forti e intensi. È una pianta conosciuta e molto apprezzata proprio per le sue proprietà antispasmodiche. Riesce a far rilassare la muscolatura dell’utero. Tisana alla camomilla : si sa che è conosciuta proprio per le sue calmanti ed è efficace anche in caso di mal di testa, mal di stomaco e dolori addominali. È in grado di calmare e rilassare visto che, talvolta, alcune donne sono maggiormente stressate nei giorni del ciclo mestruale. La camomilla, quindi, va a contrastare gli spasmi addominali e ha un’efficace azione antispasmodica.

: si sa che è conosciuta proprio per le sue calmanti ed è efficace anche in caso di mal di testa, mal di stomaco e dolori addominali. È in grado di calmare e rilassare visto che, talvolta, alcune donne sono maggiormente stressate nei giorni del ciclo mestruale. La camomilla, quindi, va a contrastare gli spasmi addominali e ha un’efficace azione antispasmodica. Tisana alla melissa : è una pianta che viene utilizzata non solo per calmare i dolori mestruali, ma anche in caso di depressione per le sue proprietà sedative e calmanti. Se i dolori da ciclo sono associati ai mal di testa, allora non potete fare altro che provare la tisana alla melissa. Inoltre, riesce anche a calmare gli spasmi muscolari rilassando le pareti dell’utero.

: è una pianta che viene utilizzata non solo per calmare i dolori mestruali, ma anche in caso di depressione per le sue proprietà sedative e calmanti. Se i dolori da ciclo sono associati ai mal di testa, allora non potete fare altro che provare la tisana alla melissa. Inoltre, riesce anche a calmare gli spasmi muscolari rilassando le pareti dell’utero. Tisana al lampone: le foglie di questo frutto sono proprio consigliate in caso di dolori intensi da mestruazioni. L’azione mirata della tisana va a rilassare l’utero e i muscoli pelvici, attenuando i dolori.

Questi rimedi naturali possono aiutare a diminuire i dolori mestruali. Oltre alle tisane, molto utile è il calore: potreste ricorrere a una borsa dell’acqua calda da poggiare sulla zona addominale per un effetto rilassante e lenitivo che riduca la tensione muscolare alleviando, quindi, il dolore. Da non dimenticare l’importanza di alimentazione e idratazione: bere almeno due litri di acqua e mangiare cibi ricchi di magnesio – come avocado, spinaci o frutta secca – può contribuire a diminuire i crampi mestruali.

Anche un bagno caldo con i sali da bagno calma rilassa e allevia i dolori: preparate a casa i sali da bagno con delle gocce di olio essenziale alla lavanda, immergetevi e rilassatevi. Un pediluvio è, invece, un altro rimedio efficace: provate a immergere i piedi in una bacinella con acqua tiepida e unite dei chiodi di garofano e timo. Scoprite anche le migliori tisane detox da bere in autunno.

Le posizioni e gli esercizi per far passare i dolori mestruali

Un esercizio fisico leggero – come una semplice passeggiata o dello yoga – può migliorare la circolazione, diminuire lo stress e aiutare, quindi, a combattere i dolori mestruali stimolando il rilascio di endorfine come naturali antidolorifici. Ci sono posizioni, che possono contribuire al rilassamento della zona addominale e pelvica.

Posizione del feto : sdraiatevi su un lato e accocolatevi come un feto, per distendere i muscoli della parte lombare e favorire il rilassamento dei muscoli pelvici.

: sdraiatevi su un lato e accocolatevi come un feto, per distendere i muscoli della parte lombare e favorire il rilassamento dei muscoli pelvici. Posizione del gatto-mucca : inginocchiatevi a quattro zampe, cercando di alternare movimenti di curvatura e inversione della colonna vertebrale per migliorare la circolazione e sciogliere le tensioni.

: inginocchiatevi a quattro zampe, cercando di alternare movimenti di curvatura e inversione della colonna vertebrale per migliorare la circolazione e sciogliere le tensioni. Posizione del ponte : sdraiatevi sulla schiena, piegando le ginocchia e con i piedi a terra, sollevate i fianchi verso l’alto, così da favorire il rilascio della tensione muscolare e migliorare la circolazione sanguigna.

: sdraiatevi sulla schiena, piegando le ginocchia e con i piedi a terra, sollevate i fianchi verso l’alto, così da favorire il rilascio della tensione muscolare e migliorare la circolazione sanguigna. Posizione del bambino: sulla schiena, abbassate la fronte verso il pavimento allungando il corpo in avanti.

Questi rimedi naturali possono rivelarsi utili contro i dolori mestruali, per ritrovare il senso di benessere ed evitare – se si riesce – l’assunzione di farmaci per i dolori mestruali forti. Scoprite anche lo yoga facciale.