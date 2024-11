Autunno, le migliori tisane detox da fare in questa stagione

Ci sono alcuni rimedi naturali, come le tisane detox, perfette per depurare e disintossicare l’organismo, dopo le abbuffate delle festività.

Durante la stagione autunnale, è importante cercare di ricaricare le proprie energie restando in forma. Le tisane detox sono, infatti, un’ottima soluzione per cercare di depurare l’organismo, favorire il benessere e restare in equilibrio. Le erbe naturali che compongono le tisane detox sono ricche di proprietà digestive, drenanti e stimolanti per il metabolismo.

Gli ingredienti possono essere diversi. Scopriamo alcune delle migliori tisane detox da gustare in autunno per purificare il corpo e prendersi cura di sé in modo naturale.

La tisana detox per dimagrire: la tisana allo zenzero

Tra le tisane depurative e disintossicanti, la tisana allo zenzero è una delle migliori. Facile da preparare, profumata e gustosa, può essere consumata regolarmente per eliminare le tossine che si sono accumulate durante le abbuffate di lasagne, dolci e quant’altro. Lo zenzero è una radice dalle diverse proprietà benefiche, che ci permette di sgonfiarci e tornare in forma semplicemente gustando questa bevanda speziata e calda.

Ricca di proprietà benefiche per l’organismo, aiuta a favorire la digestione, combattere il freddo ed è anche veloce da preparare. Basta mettere a bollire dell’acqua per dieci minuti con della radice di zenzero pelata da filtrare prima di sorseggiare.

Tisana detox dimagrante: i benefici del carciofo

La ricetta della tisana detox dimagrante al carciofo è molto semplice. I benefici riguardano le sue proprietà digestive e purificanti. Basta utilizzare le foglie esterne dei carciofi, con i gambi. Si tratta di un alimento ricco di vitamine e ferro, altamente detossinante e anche dimagrante.

Se vi piacciono, potreste aggiungere anche dell’alloro, del limone o del rosmarino. Ovviamente, mettete a bollire dell’acqua e, una volta raggiunto il bollore, tenete per cinque minuti le parti del carciofo prima citate. Una volta terminato, filtrate e bevete.

Tisana detox fai-da-te al finocchio, ottima per il fegato

Infine, contro pesantezza e gonfiore e per riottenere un equilibrio intestinale e addominale, potreste ricorrere a una tisana detox fai-da-te al finocchio, davvero ottima per il fegato. Si prepara con gambi e barba del finocchio, per beneficiare della vitamina C contenuta.

Bollite, quindi, gli ingredienti per una decina di minuti – potreste aggiungere anche lo zenzero prima citato – filtrate e bevete calda! Infine, se vi piace, potreste aggiungere anche del limone. Non dimenticate di scoprire alcune delle migliori tisane rilassanti per dormire senza ansia e stress, come quella alla valeriana.