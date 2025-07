Seguendo una dieta per sgonfiare le gambe è possibile realizzare un lavaggio linfatico e migliorare la circolazione con effetti immediati, potete dire addio a gambe gonfie e doloranti seguendo una sana alimentazione.

Per sgonfiare le gambe e renderle più leggere togliendo anche il fastidio dato dalla sensazione di pesantezza e dal dolore provocato a una circolazione del sistema linfatico non proprio ottimale si possono seguire una dieta specifica.

Cambiando ciò che si mangia a tavola si modifica anche la qualità dei nutrienti che si introducono nel corpo e che l’organismo deve metabolizzare. Questo è un vantaggio perché si può agire da dentro sulle cause che portano al gonfiore delle gambe, con il risultato che si possono ottenere immediatamente degli effetti che portano benessere.

La dieta per sgonfiare le gambe funziona se non si fanno sgarri, per qualche tempo dedicatevi a voi stesse

Avere delle gambe perfettamente sgonfie e leggere fa in modo che si possa camminare senza drammi e senza il disagio di avere le caviglie gonfissime che fanno male e in genere una pesantezza diffusa che fa percepire come faticoso anche un semplice passo.

La dieta per sgonfiare le gambe che vi proponiamo di seguito, però, serve solo a darvi un’idea di massima di quali sono i cibi che drenano e che aiutano la circolazione linfatica e sanguigna. Tenete sempre presente che bisogna consultare un medico quando si decide di seguire una dieta, in quanto bisogna considerare il proprio quadro clinico.

Infatti le gambe gonfie potrebbero essere un sintomo di qualche patologia ed è bene farsi seguire da uno specialista. Potete anche trovare giovamento seguendo la dieta anticellulite per dimagrire le cosce oppure effettuando un massaggio drenante da sole per avere subito sollievo.

Cosa mangiare e cosa evitare

Per ridurre il gonfiore alle gambe si consiglia di mangiare alimenti drenanti e ricchi di potassio, limitare il sodio e bere molta acqua. È anche utile fare attività fisica regolare e mantenere le gambe sollevate quando possibile.

Tra la frutta e la verdura da preferire ci sono ananas, albicocche, banane, anguria, pesche, spinaci, pomodori, cavoli, asparagi, barbabietole, pomodori, fagiolini, peperoni, frutti di bosco, uva, frutta secca come mandorle, noci.

È meglio sostituire i cereali raffinati con quelli integrali e scegliere proteine vegetali come i legumi o quelle magre mangiando pesce e pollo. Sono da evitare l’alcol e i cibi ricchi di sale e quelli confezionati che sono ricchi di conservanti.

Bere molta acqua può aiutare a drenare così come l’attività fisica regolare, basta anche solo camminare regolarmente durante la giornata anche senza fare troppi sforzi o allenamenti intensivi.

Dieta del lavaggio linfatico, sette giorni a tavola

La dieta del lavaggio linfatico è la soluzione ideale per chi ha sempre le gambe gonfie, appesantite, o per chi lamenta un continuo affaticamento. Succede soprattutto con l’arrivo delle prime giornate calde e il primo pensiero è quello di dare la colpa ad una cattiva circolazione sanguigna.

In realtà la maggior parte delle volte sono problemi che indicano un sistema linfatico che funziona poco, o comunque male. Come spesso succede però l’alimentazione è il primo rimedio, quello più semplice da seguire.

Gli esperti consigliano un’alimentazione ricca di Omega-3, a cominciare dal pesce, verdure crude e cotte, vegetali freschi e frutta secca. Aiutano tutti a ripulire la linfa per un transito migliore. Allo stesso modo bisogna evitare salumi e formaggi a pasta dura, tenendo anche sotto controllo il sale. Molto consigliati anche gli estratti o i centrifugati misti di verdura e frutta di stagione.

Questo è un menù settimanale indicato per seguire la dieta del lavaggio linfatico per sgonfiare le gambe

LUNEDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte; 1 cucchiaio di fiocchi di frumento integrale; 6 nocciole

Spuntino: 1 kiwi

Pranzo: Sedano, peperoni e carote crudi in insalata; crema di ceci al rosmarino; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di sedano, pera e carote

Cena: Insalata di brasiliana con tonno al naturale; asparagi al vapore; pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte di riso; 2 fette biscottate integrali; 2 noci

Spuntino: : 1 mela

Pranzo: Insalata di rucola; pasta integrale con bietole e pomodorini; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di limone e pera

Cena: Insalata di radicchio rosso e verde con fagioli cannellini; cicoria con aglio e peperoncino; pane di segale (20 g); olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 4 mandorle

Spuntino: 1 tazza di fragole

Pranzo: Insalata mista di lattuga e carote a julienne; riso integrale con pisellini freschi; olio extravergine di oliva (3cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas, mela e carote

Cena: Indivia riccia con aceto di mele; nasello con bietole al vapore; pane integrale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 porzione di ricotta; 2 gallette di riso; 4 mandorle

Spuntino: 1 pera

Pranzo: Insalata di iceberg e mais dolce; fagiolini al limone, pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas e spinaci

Cena: segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Dieta per sgonfiare le gambe con il lavaggio linfatico, programma per il week

VENERDÌ

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 4 mandorle

Spuntino: 1 pera

Pranzo: Insalata mista di lattuga e carote a julienne; riso integrale con pisellini freschi; olio extravergine di oliva (3cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di ananas, mela e carote

Cena: Indivia riccia con aceto di mele; nasello con bietole al vapore; pane integrale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 bicchiere di latte vegetale; 2 fette biscottate con un velo di marmellata di arance; 2 noci

Spuntino: 1 mela

Pranzo: Insalata mista a piacere; tagliatelle integrali con purè di melanzane e scaglie di mandorle; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; 1 centrifugato misto di verdura e frutta a piacere

Cena: Insalata di rucola e radicchio; pesce al forno con patate; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Colazione: 1 tazza di tè verde non zuccherato; 1 yogurt; 1 cucchiaio di crusca d’avena; 1 cucchiaio di semi misti

Spuntino: 2 fette di ananas

Pranzo: Insalata di valeriana; insalata di farro con rucola, cubetti di tofu e pomodorini; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Merenda: 1 tazza di orzo o tè verde non zuccherato; centrifugato di finocchio, sedano e mela verde

Cena: Insalata di spinacini e pinoli; 2 uova assodate; zucchine alla piastra con menta fresca e succo di limone; pane di segale; olio extravergine di oliva (3 cucchiaini)

Le proposte alimentari della dieta per sgonfiare le gambe sono a cura di Sonia Paolin.