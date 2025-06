Dieta per dimagrire le cosce in 7 giorni, il menu settimane anticellulite per ottenere delle gambe più toniche e lisce.

Arriva l’estate e si fa attuale l’esigenza di togliere qualche chilo, rassodare il corpo e se non si riesce proprio arrivare ad avere la pancia piatta e le gambe snelle ci si accontenta anche sono di togliere le maniglie dell’amore.

Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è consumare calorie oltre a introdurne poche, cioè bisogna combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica. Non serve fare sforzi immani, basta mangiare cibi anticellulite e camminare a passo veloce per almeno 40 minuti al giorno. Ma come snellire le gambe velocemente? Seguendo questa dieta anticellulite, il menu settimanale ve lo diamo proprio di seguito.

Dieta per snellire le cosce, ecco il menu settimanale contro la cellulite

Per rimodellare le gambe ed essere pronte per la prova costume potete seguire questa dieta, ma solo dopo aver consultato il vostro medico o nutrizionista. Inoltre ricordiamo che questa dieta si sconsiglia a donne in gravidanza o che allattano. E ora vediamo i vari cibi da consumare durante la settimana per perdere centimetri sulle cosce ed eliminare la cellulite sulle gambe.

Ricordate anche, come abbiamo già accennato prima, che bisogna abbinare al menu della dieta anticellulite del movimento, oltre a camminare potete anche seguire gli esercizi più efficaci contro la cellulite suggeriti dagli esperti di Piusanipiubelli.it.

Lunedì

Colazione: per il primo giorno si consiglia con una tazza di latte parzialmente scremato, 4 fette biscottate e 150 g di prugne.

Spuntino: un bicchiere di succo di mirtillo.

Per quanto riguarda il pranzo: 80 g di penne condite con olio, 2 cucchiai di sugo di pomodoro fresco e un cucchiaio di formaggio grattugiato; insalata mista (verdure a foglia verde, pomodori, peperoni, cetrioli, carote); tisana di achillea millefoglie.

Merenda: frutti di bosco con succo di limone.

Cena: insalata mista di lattuga, pomodori, carote e 2 uova sode, un panino di soia, kiwi e una tisana di achillea millefoglie.

Martedì

Colazione con una tazza di caffè d’orzo, un vasetto di yogurt magro , 4 biscotti secchi e 150 g di pere.

Spuntino: un bicchiere di succo di ananas.

Pranzo: 80 g di riso condito con olio, zucchine a rondelle saltate in padella con cipolla tritato e un cucchiaio di formaggio; insalata mista; tisana di biancospino.

Merenda: una mela.

Per quanto riguarda la cena: 200 g di filetto di merluzzo o platessa cotti ala vapore oppure 100 g di ricotta di mucca; verdure miste (fagiolini, zucchine) al vapore, una fetta di pane integrale e una tisana di biancospino.

Mercoledì

Colazione con una tazza di latte parzialmente scremato, 4 biscotti secchi con avena e 150 g di macedonia di frutta di stagione.

Spuntino: 150 g di mirtilli.

Per quanto riguarda la pranzo: 80 grammi di spaghetti conditi con vongole sgusciate e olio, zucchine lessate; tisana di ippocastano.

Mentre per merenda: un vasetto di yogurt bianco.

Cena: 120g di carne di vitello o maiale magro alla piastra, peperoni, zucchine e melanzane grigliate, un panino di soia, una mela e una tisana di ippocastano.

Giovedì

Colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con caffè d’orzo, 2 cucchiai di fiocchi di cereali, 150 g di ananas.

Spuntino: frullato preparato con una mela e acqua.

Pranzo: 50 g di lenticchie secche lessate con aromi a piacere, insalata verde condita con succo di limone e una tisana di tarassaco.

Merenda: spremuta di un pompelmo.

Mentre per cena si consiglia: 120 g di pollo arrosto; insalata mista con germogli di soia, peperoni e carote, una fetta di pane integrale, 150 g di prugne e una tisana di tarassaco.

Venerdì

Colazione con una tazza di caffè d’orzo, uno yogurt magro, 4 fette biscottate e un pompelmo.

Spuntino: 150 g di ananas.

Pranzo: 80 g di pasta tipo farfalle condita con pomodorini ciliegia divisi in due, rucola tritata e 50 g di ricotta, lattuga e pomodori conditi con succo di limone e una tisana di tiglio.

Merenda: 150 g di mirtilli.

Per quanto riguarda la cena: 200 g di sogliola ai ferri; germogli di soia e mais in insalata; un panino di soia, spremuta di agrumi, una mela al forno e una tisana di tiglio.

Sabato

Colazione con una tazza di latte parzialmente scremato, 4 fette biscottate e una mela.

Spuntino: succo di mirtillo.

Per quanto riguarda il pranzo: 120 g di costata di manzo o maiale alla griglia; insalata mista; una mela cotta al forno (150 g); tisana di betulla.

Merenda: spremuta di un pompelmo.

Mentre per cena si consiglia: una pizza con rucola e ricotta, peperoni, zucchine e melanzane alla griglia e 150 g di frutti di bosco e tisana di betulla.

Domenica

Colazione con una tazza di caffè d’orzo; uno yogurt magro, 4 fette biscottate e 150g di kiwi.

Spuntino: un bicchiere di succo di mirtillo.

Per quanto riguarda il pranzo: 200 g di calamari in umido con piselli surgelati, un panino di soia, una tisana di ciliegio.

Merenda: spremuta di un pompelmo.

Cena: 100 g di bresaola con rucola e un cucchiaio di scaglie di formaggio; insalata mista; una fetta di pane integrale (30 g); 150 g di pera; tisana di ciliegio.

Quindi per snellire le gambe dovete mettere in pratica questa dieta anticellulite, ma prima di fare qualsiasi cosa ricordiamo sempre di parlare prima con il proprio medico. Se volete potete anche dare uno sguardo alla dieta del ventre piatto per arrivare a perdere 6 chili in 20 giorni.

