Tante sono le decorazioni natalizie Thun, per la casa e per l’albero di Natale. Questa oggettistica renderà le festività ancora più magiche.

Le decorazioni natalizie Thun sono il perfetto mix di tradizione ed eleganza che – ormai, da anni – incanta occhi e cuori, rendendo davvero magica l’atmosfera del Natale. Leader nel settore degli oggetti da collezione, Thun propone creazioni uniche che riescono a trasmettere sensazioni di magia e calore tipiche del Natale.

Tanti sono gli oggetti raffinati proposti e realizzati con una maestria artigianale, dalle statuette agli addobbi classici. Scopriamo insieme alcune delle decorazioni natalizie Thun, must per la casa e l’albero di Natale.

Le novità di Natale nel catalogo Thun: gli addobbi natalizi

Per rendere speciale la vostra casa, ci sono diverse novità di Natale nel catalogo Thun. Caratterizzati da linee tondeggianti, gli oggetti Thun sono unici nel loro genere. Ovviamente, per quanto riguarda gli addobbi natalizi Thun, non possono mancare personaggi come degli orsetti polari tenerissimi, così come pinguini, tanti Babbo Natale, cerbiatti, renne e molte altre decorazioni natalizie per rendere l’atmosfera accogliente.

Ci sono, ovviamente, vari oggetti come il simpaticissimo Gnomo Oliver in varie versioni, tra cui quella su slitta con albero in ceramica per portare la magia del Natale nelle nostre case. Festoso e allegro, è la decorazione natalizia perfetta per una magica atmosfera. Ci sono anche Babbo Natale sugli sci, Babbo Natale sul monopattino, acchiappasogni a forma di angelo, carillon vari e molto altro ancora, da poter posizionare sulle mensole a casa.

Il presepe e l’albero di Natale Thun per delle magiche feste natalizie

Ovviamente, ci sono anche il presepe e l’albero di Natale Thun da tenere in considerazione. Possiamo scegliere le decorazioni natalizie che ci piacciono di più, oppure pensare a dei regali speciali che saranno certamente amati. Tra le opzioni nel catalogo, ci sono la capanna a forma di stella cometa o ad albero di Natale per un mini-presepe già pronto per il Natale e che include Maria, Giuseppe, Gesù bambino e, ovviamente, bue e asinello.

Per quanto riguarda il presepe, non mancano anche i pastori e gli altri personaggi da poter acquistare come soldati romani, viandanti, mugnai e lavandaie. Si tratta di oggetti ideali da collezionare o regalare, come detto. Molte le decorazioni natalizie anche per la tavola. Ci sono, ad esempio, piatti con bordi in rosso e i ben noti angioletti Thun, così come piatti a forma di albero di Natale. Presenti anche i bicchieri e i calici, in color oro. Infine, non dimenticate che tutte le decorazioni natalizie Thun dovranno essere pulite attentamente, esclusivamente con un panno morbido asciutto evitando l’uso di prodotti aggressivi o liquidi. Scoprite anche le bomboniere Thun e i suoi prodotti più amati.