Cuscini del divano: come scegliere quelli più adatti

Quando si parla di arredamento e divani, la scelta dei cuscini può sembrare difficile, ma ci sono alcuni consigli da poter seguire.

Quando si parla di arredamento del soggiorno, i cuscini del divano sono dei dettagli che possono fare la differenza. Donano, infatti, stile, colore e creatività alla stanza, oltre a garantire funzionalità e comfort. Scegliere i cuscini giusti può sembrare un’impresa davvero complicata ma, seguendo alcuni semplici consigli, può essere più semplice.

Scopriamo come scegliere i cuscini più adatti al divano, tenendo conto delle esigenze di comfort e stile della casa. I cuscini decorativi vanno scelti attentamente per dare nuova vita al vostro soggiorno.

Come scegliere i cuscini del divano: abbinamento colori cuscini-divano

Come scegliere i cuscini del divano? Per quanto riguarda l’abbinamento dei colori cuscini-divano, se occorre abbinare i cuscini al divano beige, grigio o altri colori neutri – panna e nero, ad esempio – potete pensare a delle fantasie, a quelle che più vi piacciono. Se il divano è di una nuance più vivace – pensiamo all’abbinamento dei cuscini con un divano blu o verde – sarà, invece, il caso di fare più attenzione, scegliendo colori complementari come il celeste o l’azzurro con il blu o il verde scuro con il verde.

La scelta migliore sarebbe quella di scegliere dei colori della stessa nuance del divano, magari di una tonalità leggermente più chiara o più scura. Potete, però, scegliere anche dei colori a contrasto: a un divano grigio, per esempio, potete abbinare cuscini rossi o verdi. Cercate anche di seguire lo stile della stanza: con uno stile classico in legno, sono consigliabili colori neutri come il crema o il beige o, ad esempio, con uno stile scandinavo – chiaro e freddo – potreste abbinare colori neutri come il tortora o il grigio, oppure nero, verde, azzurro o marrone.

Per quanto riguarda i materiali, prediligete tessuti atossici, traspiranti, anallergici e delicati. Ovviamente, dovranno essere confortevoli e resistenti il più possibile. Optate per federe lavabili in lavatrice. Anche l’imbottitura dovrà essere leggera, sicura e morbida: potrebbe essere un materiale come lattice, gommapiuma, lino e cotone. È consigliabile lavare regolarmente anche l’imbottitura.

Come disporre i cuscini sul divano: le misure dei cuscini e altri consigli di arredo

Infine, come disporre i cuscini sul divano e quali sono le misure? Se è a due posti, scegliete dei cuscini molto grandi. Se, invece, avete un divano ad angolo, potete sceglierne di dimensioni ancora più grandi. Parlando di dimensioni standard, per i cuscini grandi si parla di 60×60 centimetri o 50×50 centimetri.

I medi sono, invece, 45×45 centimetri o 40×40 centimetri. Per quanto riguarda i cuscini rettangolari, si parla di circa 30×50 centimetri o 40×60 centimetri. Potreste, ad ogni modo, scegliere anche cuscini tondi, a forma cilindrica e chi più ne ha più ne metta. Per concludere, ricordate di non esagerare con il numero dei cuscini: uno per seduta sarà più che sufficiente. Scoprite anche come pulire il divano in velluto.