Se siete in cerca di una ricetta gustosa, facile e veloce da preparare, quella del crostino salsiccia e stracchino in forno è l’ideale.

Il crostino salsiccia e stracchino in forno è una delle ricette più gustose da poter preparare. Facile, veloce e gustoso, si tratta di un piatto semplice che può essere servito come antipasto, ma che – a dirla tutta – va bene anche in altre vesti, date le sue componenti nutrizionali.

La combinazione salsiccia e stracchino crea un sapore armonioso per il palato. Questa ricetta può essere preparata in vista di occasioni speciali, semplici cene con amici o anche per degli aperitivi. Scopriamo insieme la ricetta per il crostino salsiccia e stracchino in forno.

La ricetta del crostino salsiccia e stracchino in forno

Se non avete molta voglia di cucinare o, comunque, avete poco tempo, la ricetta del crostino con salsiccia – da usare anche per le tagliatelle al ragù e i conchiglioni ripieni al sapore di bosco – e con stracchino in forno fa, decisamente, al caso vostro. La preparazione può essere considerata molto facile e avviene in dieci minuti circa, mentre il tempo di cottura è di dodici minuti. Scopriamo gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

350 grammi di salsiccia

200 grammi di stracchino

1 baguette

Preparazione:

Come preparare i crostini con salsiccia e stracchino, quindi? Per prima cosa, sbriciolate la salsiccia all’interno di una ciotola abbastanza capiente. Una volta fatto ciò, unite alla salsiccia sbriciolata lo stracchino, aiutandovi con una forchetta. Dopo, tagliate il pane a fette. Potete, ovviamente, usare una baguette, ma anche un altro tipo di pane, se preferite. Una volta tagliato il pane da voi scelto a fette, continuate spalmando la crema su ogni fetta. Finito anche questo passaggio, riponete le bruschette preparate con la salsiccia sbriciolata e lo stracchino in una teglia che avrete, precedentemente, rivestito con della carta forno. Per quanto riguarda la cottura dei crostini con salsiccia e stracchino, informate e cuocete per circa dieci minuti in forno statico a una temperatura di 190°. Trascorsi i dieci minuti, proseguite in modalità grill per altri due minuti. Spegnete, sfornate e servite per gustare il crostino con salsiccia e stracchino ben caldo!

Infine, ricordate che i crostini con salsiccia e stracchino sono ottimi da consumare caldi, ma possono comunque essere mangiati anche tiepidi o freddi perché non perdono assolutamente il loro gusto!