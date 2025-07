Esiste una ricetta per una crema al mascarpone perfetta. Ci sono, inoltre, dei rimedi nel caso in cui questa fosse troppo liquida.

Tuorli, zucchero e mascarpone sono tre semplici ingredienti per una delle creme più golose di sempre: la crema al mascarpone. Si tratta della crema che viene utilizzata nella ricetta del tiramisù, un dolce che è – senza dubbio – tra i classici più amati al mondo.

Ma anche un dolce così semplice e famoso può avere le sue difficoltà. L’insidia principale? Proprio la crema al mascarpone che, spesso e volentieri, ha il vizio di rimanere troppo liquida. Si tratta di uno degli errori più comuni in cucina. Scopriamo, quindi, la ricetta infallibile che non tutti conoscono e come fare se la crema al mascarpone è troppo liquida.

La ricetta della crema al mascarpone e come rimediare se è troppo liquida

Essenziale per la riuscita di un buon tiramisù, la crema al mascarpone è gustosissima. Si tratta di una ricetta molto facile. La preparazione richiede appena quindici minuti, mentre la cottura dieci minuti. Il segreto sta nel seguire tutti i passaggi attentamente. Ecco gli ingredienti per quattro persone della ricetta della crema al mascarpone e come rimediare se è troppo liquida.

Ingredienti:

500 grammi di mascarpone. 125 grammi di zucchero. 50 grammi di acqua. 4 tuorli a temperatura ambiente. Cacao amaro in polvere q.b.

Preparazione:

Versa in un pentolino acqua e zucchero, mescolando il composto fino al raggiungimento di 121°, da misurare con un termometro da cucina. Poco prima del raggiungimento della temperatura, monta i tuorli utilizzando delle fruste elettriche. Versa, quindi, lo sciroppo sui tuorli, diminuendo la velocità delle fruste. Monta fino a raffreddamento del composto. In una ciotola, riponi il mascarpone, a cui aggiungere il composto freddo di tuorli. Usa nuovamente le fruste, mescolando fino a raggiungimento di una crema omogenea. Aggiungi cacao amaro in polvere.

Ma come addensare la crema al mascarpone, se questa diventa troppo liquida? Ecco qualche soluzione.

Riponi la crema al mascarpone in frigo per circa due ore.

Aggiungi un cucchiaio di panna montata .

. Aggiungi un cucchiaio di mascarpone freddo, mescolando.

Infine, non dimenticare di conservare la crema al mascarpone per massimo tre giorni in frigorifero, coprendola attentamente con la pellicola trasparente. Scopri anche come preparare il tiramisù-gelato e le varianti del tiramisù più buone.