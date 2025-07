Con due ingredienti in croce ho preparato questo tiramisù-gelato: sono tutti impazziti, a casa me lo chiedono tutti i giorni

Non hai mai pensato di fare colazione con il tiramisù? Ebbene, questa è la ricetta che svolterà il tuo primo pasto della giornata: così prepari il tiramisù-gelato.

Uscire dal letto al mattino è davvero difficile, soprattutto se ci concentriamo a pensare a tutto ciò che dobbiamo fare nel corso della giornata. Ma forse possiamo rendere la cosa più leggera, pregustando quello che mangeremo a colazione.

Non hai mai pensato di fare colazione con il tiramisù? Ebbene, puoi svoltare il primo pasto della giornata preparando un semplicissimo tiramisù-gelato. Ti basteranno solo pochissimi ingredienti ma questo dolcetto ti renderà energico ed anche felice! Ciò non toglie che potrai anche offrirlo ai tuoi ospiti come dessert, perché è buonissimo!

La ricetta del tiramisù-gelato: è buonissimo

Vogliamo tenerci leggeri ma senza saltare la colazione, il pasto più importante della giornata. Per fortuna ci sono tante alternative a nostra disposizione, fra cui il porridge che possiamo preparare in tantissimi modi.

Possiamo usarlo anche per preparare un tiramisù-gelato da leccarsi i baffi. Non pensare che, appena sveglio, dovrai metterti ai fornelli a fare delle lunghe preparazioni. Niente di tutto questo: il tiramisù-gelato si prepara infatti con pochi ingredienti, in modo semplice e veloce.

Il consiglio è poi di prepararlo dal giorno prima così che possa rassettarsi e tu possa averlo già pronto da mangiare appena sveglio! Si tratta di un porridge al sapore di caffè con uno strato di cacao morbido, perfetto anche da offrire come dessert agli ospiti.

Gli ingredienti da usare sono:

60 g di fiocchi d’avena baby

150 g di yogurt vegetale o greco

50 ml di latte di soia + altri 60 per la copertura

2 tazzine di caffè amaro

dolcificante a piacere (eritritolo, zucchero di canna, miele)

15 g di cacao amaro (degrassato)

Preparazione:

Mescolare i fiocchi d’avena, lo yogurt, il latte, il caffè e il dolcificante. Versare in una tazza. Mescolare il cacao, il latte e il dolcificante creando una cremina che sarà la copertura. Versare la copertura al cacao ottenuta sopra il porridge e mettere in frigo per una notte.

Questa è la ricetta semplice e veloce per realizzare il tiramisù-gelato. Come base si può usare per realizzare tantissimi altri “dolcetti” perfetti per cominciare la giornata o come dessert. Per esempio si può cambiare il topping, aggiungere del burro d’arachidi, della frutta fresca, e tutto ciò che la fantasia suggerisce, per tenersi leggeri ma co gusto!