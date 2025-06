I costumi modellanti per l’estate 2025: i modelli che tutte vogliono

Sono diversi i costumi modellanti da comprare per questa estate 2025. Coloratissimi e comodissimi, sono firmati dai brand più famosi.

L’estate 2025 è all’insegna della Body Positivity. È importante riuscire a sentirsi bene nel proprio corpo, senza rinunciare allo stile o al divertimento al mare. Fortunatamente, esistono i costumi modellanti che sono i veri protagonisti della stagione estiva, per chi ama sentirsi a proprio agio.

Glamour e comodi, si tratta di modelli belli da vedere e che sono pensati per cercare di valorizzare ogni tipo di corpo. Questi, infatti, riescono a definire le forme, sostenendo il décolleté e accompagnando la silhouette delicatamente. Scopriamo insieme alcuni dei costumi modellanti per l’estate 2025 e quali sono, appunto, i modelli che tutte vogliono.

Calzedonia, Yamamay, Goldenpoint e i costumi modellanti 2025

I costumi modellanti contengono fianchi e addome, sollevando seno e glutei e diventando, di conseguenza, degli alleati preziosi in spiaggia. In vendita, ci sono modelli firmati dai più amati brand del beachwear. Ecco alcuni dei costumi modellanti 2025 di Calzedonia, Yamamay e Goldenpoint.

Scultura di Calzedonia

Scultura di Calzedonia è una linea modellante del noto marchio, che punta su costumi interi, slip alti e non solo, oltre ad elevata elasticità e tessuti contenitivi. Ci sono costumi interi scollati con coppe senza ferretti, ma anche bikini drappeggiati e non. I colori disponibili sono diversi: dal nero al blu petrolio passando per l’ardesia viola. Questi costumi si adattano facilmente a diverse conformazioni corporee, garantendo comfort in movimento.

Linea Sculpt di Yamamay

Anche Yamamay propone costumi dai dettagli eleganti – pensiamo, ad esempio, ai drappeggi – così come alle strutture push-up. Si tratta della linea di costumi Sculpt di Yamamay che è in grado di valorizzare ed esaltare le curve, garantendo un buon contenimento senza stringere. I modelli disponibili sono ottimi per contenere le forme. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra fantasie, colori e modelli. Presentano design raffinati, sono comodi e offrono una buona copertura sul retro, oltre che una buona vestibilità sui fianchi.

Shaping di Goldenpoint

Infine, c’è la linea Shaping di Goldenpoint ideata per valorizzare ed esaltare le curve. Coloratissimi e dalle fantasie e modelli più disparati, questi costumi offrono un eccellente contenimento che consente a tutte le donne di sentirsi a proprio agio. I costumi in questione offrono un effetto snellente immediato, in grado di sostenere seno, pancia, fianchi e glutei. Per quanto riguarda i colori, si va dal nero all’artic blue, passando per il tropic green, il rosso e molti altri.

Quale dei costumi modellanti per l’estate 2025 scegliere? Dipende dai propri gusti e dallo stile, perché sono tutti pensati per farci sentire al top! Scopri anche le tendenze della moda mare per l’estate e i costumi da bagno per fianchi larghi.