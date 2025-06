Valorizzare i propri punti di forza e nascondere i punti critici è possibile, scegliendo alcuni modelli di costumi da bagno adatti a chi ha i fianchi larghi.

Con l’arrivo dell’estate, si ripresenta anche il dilemma della scelta del costume da bagno più adatto. Certamente, deve piacerci, ma è anche importante sentirsi a proprio agio. Un costume da bagno, insomma, può fare la differenza tra il vivere l’estate con stile e sicurezza e sentirsi, per l’appunto, a disagio.

I fianchi larghi, ad esempio, sono un punto critico per molte donne. Non tutte, però, immaginano che basta scegliere il modello giusto per sentirsi bene con se stesse. Scopriamo i modelli perfetti di costumi da bagno per fianchi larghi, così da nasconderli.

Costumi da bagno per donne con fianchi larghi: quali scegliere e perché

Coloratissimi e pieni di stile, i costumi da bagno vanno scelti in base ai propri gusti, ma anche alla propria forma fisica. Grazie a una strategia e ad alcuni dettagli, è possibile attirare lo sguardo proprio nei punti giusti. Ecco perché e quali costumi da bagno per donne con fianchi larghi scegliere.

Costumi interi con scollo a V: i costumi interi con scollo a V possono attirare, chiaramente, l’attenzione sul décolleté, allungando il busto. Di conseguenza, questo distoglie l’attenzione dai fianchi. Slip a vita alta: si tratta di un modello indicato per coprire al meglio la zona addominale, che incornicia i fianchi con eleganza evidenziando il punto vita. Slip con taglio sgambato: a differenza di quanto si possa pensare, oltre allo slip a vita alta anche lo slip con taglio sgambato è indicato per costumi da bagno per donne con fianchi larghi. I fianchi, infatti, si snelliscono e la gamba si allunga, visivamente parlando. È un modello che slancia senza scoprire eccessivamente. Dettagli nella parte superiore del costume: scegliere dei costumi da bagno con stampe, volant e altre decorazioni sulla parte superiore può essere di aiuto per distogliere l’attenzione dai fianchi, spostandola sul busto. Colori scuri: i costumi con colori scuri sui fianchi e, al contrario chiari sopra o verso il centro, creano un effetto ottico che modella al meglio la figura.

Non dimenticare che è meglio evitare i costumi con gancetti e cerchi in metallo o plastica sui fianchi. Meglio optare per forme più comode come un due pezzi con slip elastici a culotte, a vita alta ovviamente. Si devono considerare anche le fantasie che, astutamente, confonderanno lo sguardo altrui distogliendo il focus sulla forma. Non fluo, ma nelle tonalità di rosa, azzurro, giallo e blu ci si avvicinerà alla perfezione. In conclusione, è importante trovare il costume giusto, ma questo non significa nascondersi quanto più valorizzare i propri punti di forza con gusto ed eleganza. Scopri anche come vestirsi per nascondere i fianchi larghi e di più sul fisico a clessidra.