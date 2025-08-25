I fianchi larghi non sono un difetto, ma possono essere un punto di forza scegliendo i capi giusti da indossare con stile.

I fianchi larghi spesso vengono considerati un difetto da nascondere. Può capitare di guardarci allo specchio e non piacerci o, più semplicemente, desiderare di valorizzare il nostro corpo, celando cose che non ci fanno impazzire. Una cosa è certa: conoscere le forme del nostro corpo è basilare per capire quali sono i capi che ci stanno meglio.

Parlando di fianchi larghi, come eliminarli? Esistono dei trucchetti che possono aiutarci a nascondere i fianchi, se li vediamo troppo larghi e assicurarci una figura più armonica. Scopriamo, quindi, i trucchi per outfit se hai i fianchi larghi, che cambieranno la tua silhouette in 5 secondi.

Fianchi larghi e pancia, come vestirsi? Come valorizzare il tuo corpo come mai prima d’ora!

Sebbene la verità sia che non serve nascondersi e che i fianchi larghi non sono un difetto, sappi che ci sono diversi outfit per armonizzare la silhouette, slanciando le forme e valorizzando ogni curva senza stress. È importante non rinunciare allo stile per stare bene con noi stesse. Come detto prima, inoltre, i fianchi larghi possono, addirittura, diventare un punto di forza. Come vestirsi con fianchi larghi e pancia, quindi? Ecco come valorizzare il tuo corpo come mai prima d’ora!

Dì di no all’oversize: sì, tute e felpe giganti sono comode e veramente belle ma, se hai i fianchi grandi, devi lasciar perdere tutti i vestiti che non sono della tua taglia. Non devi assolutamente nascondere tutto il tuo corpo sotto capi che non fanno intravedere nulla. Usa cardigan, scolli a V, bluse, top ampi, camicie e blazer: i cardigan sono perfetti per nascondere i fianchi troppo larghi e sono perfetti per essere indossati sopra una maglietta e un paio di jeans, così come su un vestito corto. Lo scollo profondo, invece, contribuisce a rendere la figura più “allungata”, distogliendo l’attenzione dai fianchi e mettendo in risalto il décolleté. L’attenzione – come detto – va attirata sulla parte superiore del corpo con top ampi, bluse o camicie e blazer. Opta per vita alta e giochi di volume: gonne e pantaloni a vita alta sono di aiuto per contenere la zona addominale, definendo il punto vita così da creare una forma a clessidra. Pensa, ad esempio, a pantaloni palazzo e a sigaretta o vestiti o gonne a forma di A. Via libera anche a maniche a sbuffo, dettagli e tutto ciò che attira lo sguardo verso l’alto, creando equilibrio. Indossa colori scuri sulla parte inferiore del corpo: come nero, blu notte, verde bosco, marrone, bordeaux o simili, così che aiutino a snellire.

Un corpo con fianchi larghi può essere valorizzato con stile e consapevolezza. Non è necessario nascondere il proprio corpo, ma saperlo valorizzare con stile così da sentirci più a nostro agio. Non dimenticare, però, di scegliere vestiti che ti piacciono e di essere sempre te stessa! Scopri anche come vestirsi in estate per nascondere i chili di troppo e come abbinare i pantaloni palazzo.