Con un po’ di impegno e forza di volontà potete raggiungere facilmente l’obiettivo, vediamo come dimagrire le cosce e snellire le gambe con esercizi e dieta.

Ci sono delle buone abitudini che occorre seguire sempre per favorire il benessere dell’organismo e stare in forma ma per dimagrire le cosce e avere delle gambe toniche e snelle bisogna puntare su esercizi specifici per rassodare proprio questa parte del corpo.

Premettendo che è di fondamentale importanza imparare ad accettare le proprie rotondità ciò non vuol dire che non si possa migliorare la propria condizione andando a lavorare con un allenamento quotidiano adatto al dimagrimento di cosce e gambe. Anche l’alimentazione è fondamentale e ci si si può aiutare anche con cosmetici adatti. Ci vuole un po’ di tempo e costanza ma vedrete i risultati centimetro alla mano!

Come fare per dimagrire le cosce con gli esercizi giusti

Partiamo con l’allenamento per dimagrire le cosce in fretta. Se avete tempo di praticare la corsa o di fare dei giri in bicicletta siete avvantaggiate perché fare esercizi all’aria aperta migliora anche l’umore. Anche camminare velocemente aiuta a bruciare calorie e modellare le gambe. In alternativa potete fare nuoto, danza o pilates.

Ci sono esercizi che aiutano a dimagrire i glutei che sono utili anche per le cosce e le gambe, in questo video tutorial potete cominciare a vedere alcuni esercizi che sono molto utili per modellare questa parte del corpo.

A questi è possibile unirne anche altri per ottenere ottimi risultati:

Esercizio della sedia . Appoggiandosi di schiena contro il muro, mantenendo le gambe leggermente divaricate in linea con le spalle. A questo punto si scende giù fingendo di sedersi su una sedia immaginaria, tenere la posizione per 20 secondi. L’esercizio può essere eseguito 20 volte per almeno tre ripetizioni.

. Appoggiandosi di schiena contro il muro, mantenendo le gambe leggermente divaricate in linea con le spalle. A questo punto si scende giù fingendo di sedersi su una sedia immaginaria, tenere la posizione per 20 secondi. L’esercizio può essere eseguito 20 volte per almeno tre ripetizioni. La forbice . Ci si stende di fianco su un tappetino tenendo le gambe ben stese. A questo punto se ne solleva una portandola giù e poi di nuovo su senza toccare terra. L’esercizio va ripetuto per entrambe le gambe, con sessioni da 30 movimenti e per almeno tre volte.

. Ci si stende di fianco su un tappetino tenendo le gambe ben stese. A questo punto se ne solleva una portandola giù e poi di nuovo su senza toccare terra. L’esercizio va ripetuto per entrambe le gambe, con sessioni da 30 movimenti e per almeno tre volte. Esercizio a gamba tesa. È un po’ la versione in piedi dell’esercizio precedente. Ci si mette in posizione eretta, con mani sui fianchi e gambe leggermente divaricate. A questo punto se ne solleva una all’altezza del bacino, tenendola ben tesa. Come nel precedente, l’esercizio va ripetuto per entrambe le gambe. La frequenza, anche in questo caso, può essere di 30 movimenti da ripetere almeno tre volte.

Provate anche il pilates al muro, un metodo efficace che potete eseguire tranquillamente a casa.

Come rassodare l’interno delle cosce

Per andare a lavorare sull’interno delle cosce potete eseguire questi esercizi studiati appositamente per aiutarti a ritrovare il giusto tono e a ridurre l’adipe in eccesso:

Forbice con pause in sospensione . L’esercizio da fare è quello della forbice descritto prima. La differenza è che la gamba, una volta su, dovrà restarci per almeno cinque secondi. Dovrete sentirla bruciare, segno che l’esercizio sta funzionando.

. L’esercizio da fare è quello della forbice descritto prima. La differenza è che la gamba, una volta su, dovrà restarci per almeno cinque secondi. Dovrete sentirla bruciare, segno che l’esercizio sta funzionando. Grand piles . Si tratta di un passo che arriva dalla danza classica. In pratica ci si mette in piedi, in posizione eretta e con le gambe leggermente divaricate e con le punte che danno verso l’esterno. A questo punto ci si piega scendendo con il bacino all’altezza delle cosce e restando in questa posizione per uno o due minuti. L’esercizio può essere ripetuto per una decina di volte.

. Si tratta di un passo che arriva dalla danza classica. In pratica ci si mette in piedi, in posizione eretta e con le gambe leggermente divaricate e con le punte che danno verso l’esterno. A questo punto ci si piega scendendo con il bacino all’altezza delle cosce e restando in questa posizione per uno o due minuti. L’esercizio può essere ripetuto per una decina di volte. Sumo squat. È una versione alternativa dello squat e va a lavorare proprio sull’interno delle cosce. Per farlo ci si posiziona in piedi con la schiena ben dritta e con le gambe divaricate con la punta dei piedi che da verso l’esterno. Stando attente a mantenere la schiena sempre dritta si scende verso il basso, proprio come con lo squat, fermandosi quando le cosce saranno parallele al pavimento. Si resta in questa posizione per un paio di secondi e poi si risale ripetendo l’esercizio per una quindicina di volte, il tutto per due o tre ripetizioni.

Da non dimenticare sono lo stretching e gli allungamenti che, consigliati dopo ogni tipo di allenamento, diventano indispensabili per chi desidera far dimagrire le gambe. Farli, infatti, aiuta a stendere ed assottigliare la muscolatura, garantendo delle gambe più affusolate.

La dieta per dimagrire le cosce

Se il vostro problema fondamentale è la ritenzione idrica e la cellulite dovete lavorare maggiormente sull’alimentazione evitando cibi ricchi di sodio e preferendo quelli con potassio che hanno un maggior effetto drenante. Seguire un menu per la dieta anticellulite per dimagrire le cosce vi potrà essere molto di aiuto.

Seguendo i consigli sull’alimentazione suggeriti dagli esperti di Dieta.it vediamo cosa è meglio mangiare per snellire cosce e gambe. Sì a proteine vegetali e magre (legumi, pollo, pesce), grassi buoni (frutta secca, avocado, olio extra vergine per condire), cereali integrali per fare il pieno di carboidrati e fibre. Bevete almeno due litri di acqua al giorno, tisane e tè non dolcificati e dite addio a bevande zuccherate, gasate e all’alcol.

Massaggi e cosmetici che funzionano

Se desideriate accelerare i tempi o ottenere risultati più evidenti potete provare con diversi trattamenti estetici.

Per le gambe e soprattutto per le cosce ce ne sono davvero diversi e tra questi quelli che sembrano dare maggiori benefici sono:

Il massaggio drenante potete farlo anche da sole, aiuta a perdere i liquidi in eccesso garantendo anche delle gambe più leggere e riposate.

potete farlo anche da sole, aiuta a perdere i liquidi in eccesso garantendo anche delle gambe più leggere e riposate. Le docciature fredde sulle cosce, da effettuare alla fine della doccia o del bagno, aiutano a riattivare la circolazione.

Applicazione di creme e fanghi. In commercio ci sono diversi prodotti cosmetici che hanno azione anticellulite, drenante, elasticizzante e rassodante. Sceglietene una e siate costanti per ottenere rapidamente i risultati sperati.

Nel caso delle creme è sempre importante leggere bene gli ingredienti per accertarsi che non contengano farmaci volti ad accelerare il metabolismo andando a squilibrare gli ormoni. Gli esperti suggeriscono che è meglio raggiungere l’obiettivo un po’ più lentamente affinché sia più duraturo e non comporti danni all’organismo.