Ci sono capi di abbigliamento che possono essere indossati per nascondere le cosce grosse e far risaltare la silhouette.

Può capitare a tutti di non sentirsi a proprio agio con le proprie cosce e di volerle nascondere in modo semplice e veloce, senza troppo stress. Certo è che le cosce più pronunciate non devono diventare motivo di preoccupazione e che ci sono diversi trucchi che possono aiutare, per sentirci a nostro agio.

Fortunatamente – come detto – esistono dei metodi infallibili per risolvere il problema. Scopriamo come nascondere le cosce grosse e i trucchi infallibili per mascherarle in modo facile e veloce.

Come vestirsi se si hanno le cosce grosse: maxi-abiti e pantaloni scampanati

È possibile nascondere le cosce grosse, imparando a vestirsi all’insegna dell’eleganza e del comfort. Ci sono degli ottimi modi per riuscire ad avere un outfit perfetto valorizzando, al tempo stesso, la nostra figura. Prima di tutto, è bene ricordare che non si tratta di un difetto fisico, ma di una particolarità che può essere nascosta se non ci si sente a proprio agio o anche valorizzata, nel caso contrario. Riuscire a riconoscere i capi che ci stanno meglio e che possono fare la differenza non è sempre semplice, ma è possibile.

Via libera, ad esempio, ai maxi-abiti o abiti ad A. Gli abiti ad A – anche corti – o i maxi-abiti – che si allargano al di sotto del seno – sono due capi che potete indossare veramente quando volete e come preferite, per coprire le cosce. In molti, consigliano anche di aggiungere un comodo cardigan per completare il look. Un abito lungo in tessuto leggero, con scollo a V è l’ideale: potreste, ad esempio, sceglierlo a vita alta in tinte scure o di un colore intenso ed elegante come il rosso.

Vanno benissimo anche dei pantaloni scampanati, che si allargano sulla parte finale e sono perfetti per minimizzare le cosce. Ovviamente, ci sono moltissime opzioni così come colori: ad esempio, il cotone elasticizzato in nero o il denim scuro. Optate, ad ogni modo, sempre per i capi a vita alta, così da ottenere un look più glam e una body shape invidiabile.

Cosce grosse, cosa fare: scarpe, blazer e nuance

Anche i blazer lunghi possono diventare degli ottimi amici: potete indossarli di una misura più grande, così da farli scendere in modo perfetto sui fianchi. Per quanto riguarda le scarpe, potreste scegliere delle scarpe color nude o degli stivaletti con tacco largo, che aiutano ad allungare – seppur visivamente – la gamba.

Le nuance a cui poter ricorrere sono quelle, tendenzialmente, scure come il nero, il blu notte, il verde bosco, il marrone, il bordeaux e, comunque, quelle a tinta unita. Scoprite anche i migliori modelli di jeans per nascondere la pancia e come vestirsi in base alla forma del fisico.