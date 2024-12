Dai Ferragnez a JLo e Ben Affleck, da Melissa Satta e Matteo Berrettini fino ad Alvaro Morata e Alice Campello, ecco le coppie Vip che sono scoppiate nel 2024.

Il 2024 è stato un anno intenso per il gossip. L’amore eterno è il grande sogno di tutti, ma anche le relazioni più invidiate possono finire. Celebrità italiane e internazionali hanno chiuso capitoli importanti delle loro vite, lasciando i fan tra stupore e curiosità.

Ci sono coppie Vip di lunga data che continuano a resistere al tempo, e nel 2024 abbiamo assistito anche a tanti matrimoni tra personaggi famosi. Altrettante storie d’amore però sono giunte al capolinea, lasciando fan e curiosi con tante domande e un po’ di malinconia. Dalle crisi pubbliche ai divorzi consensuali, ecco le principali coppie Vip scoppiate nel 2024 tra indiscrezioni, dichiarazioni ufficiali e nuovi inizi.

Coppie Vip scoppiate nel 2024: i Ferragnez, la fine di un’era

Se c’è un addio che ha catalizzato l’attenzione di tutti è quello dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez erano l’emblema della famiglia moderna: carriere stellari, due figli adorabili, e una presenza costante sui social che raccontava ogni dettaglio della loro vita. Tuttavia, già a inizio 2024, qualcosa ha iniziato ad incrinarsi.

Durante il “Pandoro-gate” – lo scandalo che ha coinvolto Chiara per presunte irregolarità nella vendita di pandori e uova di Pasqua brandizzati – le tensioni tra i due sono esplose. Secondo indiscrezioni, i problemi non erano solo legati al lavoro, ma anche alle divergenze personali e allo stress accumulato nel gestire una vita sotto i riflettori.

A febbraio il rapper ha lasciato il lussuoso attico di CityLife, sancendo di fatto la separazione. Mentre i social si riempivano di frecciate e silenzi strategici, i due hanno lavorato dietro le quinte per arrivare a un accordo. L’11 novembre Chiara e Fedez hanno ufficializzato il divorzio. Ed ora lei, dopo un flirt estivo con Silvio Campara fa ufficialmente coppia con Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore e manager italiano figlio di Marco Tronchetti Provera, attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia ha fondato l’azienda omonima.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: addio alla favola

Tra le coppie Vip scoppiate nel 2024 anche Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno detto basta. Dopo un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare i fan di tutto il mondo, la loro relazione si è conclusa con un divorzio annunciato il 21 agosto.

La coppia, che si era ritrovata nel 2021 a vent’anni di distanza del primo fidanzamento, si era risposata nel 2022 a Las Vegas con una cerimonia da favola. I due hanno cercato di trovare un equilibrio tra le rispettive vite private (lei è mamma dei gemelli Emme e Max, avuti dall’ex marito Marc Anthony, mentre Ben Affleck ha avuto tre figli da Jennifer Garner) e conciliare le loro esigenze professionali. Evidentemente però qualcosa è andato storto.

Coppie Vip scoppiate nel 2024: Melissa Satta e Matteo Berrettini

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini ha fatto sognare molti, ma si è conclusa in modo piuttosto rapido e discreto. A febbraio il tennista ha annunciato in conferenza stampa la fine del loro rapporto, definendolo “bellissimo e intenso” ma destinato a chiudersi.

La showgirl, seppur delusa, ha scelto di mantenere un profilo basso, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. Da qualche mese lei fa coppia fissa con Carlo Alberto Gussalli Beretta, giovane rampollo della famiglia tra le più ricche di Brescia. Lui invece si è innamorato di Federica Lelli, influencer e modella romana, ex del cantante Ultimo.

Tiziano Ferro e Victor Allen: fine dolorosa ma senza drammi

Tiziano Ferro ha sempre condiviso la sua vita privata con la massima trasparenza, e non ha fatto eccezione per il divorzio da Victor Allen. I due, sposati dal luglio 2019, nel 2022 erano diventati papà di due bambini di 9 e 4 mesi, un maschietto e una femminuccia, Andreas e Margherita.

A marzo, l’artista ha ufficializzato la separazione attraverso i social, definendola un “lutto” ma non un fallimento. “Sto già scrivendo un nuovo capitolo” ha scritto, mostrando una sensibilità che ha commosso i fan.

Coppie Vip scoppiate nel 2024: Alvaro Morata e Alice Campello

Un altro amore giunto al capolinea è quello tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo otto anni di matrimonio e tre figli, i due sembravano una coppia indistruttibile.

Invece, a sopresa, il 12 agosto è arrivato l’annuncio della separazione. Entrambi hanno pubblicato messaggi affettuosi sui social, sottolineando il rispetto reciproco e il desiderio di mantenere un rapporto sereno per il bene dei bambini.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: crisi (ir)risolta?

Le nozze da sogno a Capri nell’estate 2023 sembravano l’inizio di una favola per Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. Tuttavia già nei primi mesi del 2024 qualcosa tra i due ha iniziato a scricchiolare. L’attrice ha rimosso le foto del matrimonio dai social, e hanno smesso di seguirsi reciprocamente.

La Mastronardi è stata poi vista a diversi eventi e feste di amici senza il marito, compresa la sua festa di compleanno. Il mese scorso, però l’attrice, si è mostrata nuovamente con la fede al dito. Chissà….

L’addio tra Harry Styles e Taylor Russell

La relazione tra Harry Styles e l’attrice Taylor Russell è durata poco più di un anno, ma ha fatto sognare molti fan. Dopo un viaggio a Tokyo lo scorso aprile, la coppia ha deciso di separarsi. Nonostante la distanza e gli impegni, si erano sempre mostrati felici insieme. Il loro addio è arrivato a sorpresa per tutti.

Il 2024 ci ha mostrato che anche per le star più ammirate e invidiate come i Ferragnez le relazioni possono essere complicate. E che anche le storie d’amore che sembravano “per sempre” possono finire per tanti motivi: divergenze personali, pressioni esterne o semplicemente per il naturale corso degli eventi. Eppure, ogni separazione porta con sé l’opportunità di ricominciare. Le coppie Vip scoppiate nel 2024 ci ricordano che, al di là dei riflettori, le emozioni sono universali. Il prossimo capitolo? Sarà interessante scoprire chi troverà un nuovo amore e chi deciderà di concentrarsi su sé stesso.