Coppia, come scegliamo il partner: lo studio rivela la bizzarra caratteristica

Sapete come viene scelto il partner? Vediamo cosa dice la scienza: la risposta ha dell’incredibile, sveliamo tutti i dettagli.

Alcuni studi possono portare alla luce dati importanti e a volte anche bizzarri, come in questo caso. Vi siete mai chiesti a tal proposito in base a cosa scegliamo i nostri partner? In realtà, se ci venisse posta questa domanda in un primo momento risulterebbe difficile rispondere.

In merito a dare una risposta ci pensa proprio la scienza che, attraverso degli studi e dei test, è stata in grado di capire perché si scelgono alcune persone e altre non le consideriamo nemmeno. Lo studio è stato pubblicato su Personality and Individual Differences, scopriamo tutti i dettagli tra l’altro molto bizzarri.

Come scegliamo il nostro partner?

Ve lo abbiamo già detto, rispondere alla domanda per quale motivo abbiamo scelto un partner non è per niente facile e scontato. Qualcuno potrebbe rispondere perché presa dal suo carattere oppure si potrebbe limitare a dire che ciò che l’ha colpita è l’aspetto fisico, insomma non esiste una risposta univoca. La scienza ha così deciso di mettere a tacere qualsiasi dubbio e fornire una risposta con uno studio realizzato e e pubblicato su Personality and Individual Differences.

Gli esperti si sono basati su una precedente metanalisi condotta nel 1988. Questa volta, però, si sono serviti di altri metodi di ricerca, più nuovi. Torniamo al focus dell’argomento e continuiamo a parlare perché si sceglie un partner piuttosto che un altro. La risposta vi lascerà di stucco ed è veramente inaspettata.

Perché preferiamo un partner rispetto ad un altro? Parola alla scienza

La scienza, volendo rispondere al quesito, ha spiegato che si tende a scegliere persone belle come noi. Ebbene sì in un certo senso l’obiettivo è quello di trovare persone che consideriamo attraenti come noi stessi. Non finisce qui perché nel corso dello studio è anche emerso che siamo in grado di giudicare noi stessi obiettivamente, ma una postilla è d’obbligo: gli uomini sposati tendono ad essere maggiormente obiettivi.

Gli studi che sono stati presi in considerazione sono stati 27 e sono stati condotti su 1300 coppie, in questo contesto è stato chiesto in primis a loro di valutarsi e in seguito sono state mostrate delle foto ad alcuni estranei affinché li giudicassero, a tal proposito gli uomini sposati hanno avuto la meglio perché più obiettivi nel parlare di loro stessi.

Non dimentichiamo poi che qualche tempo fa su Evolution and Human Behavior era stato pubblicato un altro studio, in quel caso era emerso che si tende ad uscire con chi ci somiglia di più. Inoltre in questa occasione era saltato fuori che chi avesse la stessa etnia veniva giudicato ancora più interessante. Insomma, la scienza ci rivela cosa accade nel momento in cui ci avviciniamo alla scelta di un partner.