Scegliere un make-up adatto al colore del proprio incarnato e degli occhi, è importante per un trucco da cerimonia perfetto.

A tutti capita, prima o poi, di essere invitati a una cerimonia e dover pensare al trucco. Si pensa a come sembrare perfette, senza esagerare e, magari, cercando di stupire sembrando una vera star. Si può ricorrere a un look che sia adatto all’occasione e che ci faccia, al tempo stesso, sentire a nostro agio.

È bene, però, prestare attenzione per non commettere degli errori come un ombretto troppo acceso, solo per fare un esempio. Scopriamo insieme il trucco da cerimonia che ti può far sembrare una star e quali sono i consigli make-up che solo poche donne conoscono.

Trucco per cerimonia semplice ed elegante: se sei invitata a un matrimonio e hai gli occhi marroni, verdi o azzurri, ecco come stupire tutti

Ci sono trucchi per far risaltare gli occhi, che permettono di valorizzare il nostro viso con semplicità ed eleganza. La cosa migliore è quella di optare per un look raffinato e, al tempo stesso, d’effetto. Bisogna valorizzare gli occhi con una tonalità che li esalti mantenendo, al tempo stesso, uno stile luminoso e sobrio. Ecco cosa sapere per un trucco da cerimonia semplice ed elegante, se sei invitata a un matrimonio e hai gli occhi marroni, azzurri o verdi.

Prepara la base del trucco con fondotinta, correttore e un primer per occhi



Il fondotinta è utile per creare la base del trucco. Questo deve adattarsi al tono della tua pelle. Scegliere la tonalità giusta è fondamentale per non rovinare il risultato. Non dimenticare, inoltre, di scegliere un fondotinta che sia a lunga tenuta e con un finish luminoso, per un risultato davvero eccezionale. Ovviamente, devi ricordare anche il correttore per coprire le piccole imperfezioni. Usa anche un primer per occhi per fissare l’ombretto. Il consiglio è quello di scegliere un primer illuminante che va, quindi, applicato prima di mettere l’ombretto.

Scegli un ombretto in base al colore degli occhi e applica matita, eyeliner e mascara



Per quanto riguarda gli ombretti, le tonalità calde sono ottime per occhi marroni. Pensa, ad esempio, a bronzo, oro, rame o cioccolato che possa esaltare la profondità. Le tonalità prugna, malva, viola, bordeaux, pesca o marrone, invece, vanno benissimo per occhi verdi, in quanto fanno risaltare l’iride. Se, invece, hai gli occhi azzurri, via libera a ombretti dalle tonalità terra come taupe, beige, ma anche bronzo, oro e rame per un look più naturale. Per tutti i tipi di occhi, ad ogni modo, sono perfette le tonalità brillanti e neutre, così come degli smokey eyes.

Ricorri anche a matita, eyeliner e mascara. Puoi scegliere una matita o un eyeliner nei colori bronzo, marrone scuro o nero. Puoi sfumarli lungo la rima inferiore o superiore. Il mascara deve essere volumizzante, preferibilmente waterproof così da avere una tenuta perfetta per tutta la durata della cerimonia e da dare volume alle ciglia.

Opta per il giusto rossetto e gloss e fissa il trucco con cipria e blush



Un rossetto rosa pallido o nude è perfetto per un look naturale, ma puoi anche ricorrere a un rossetto rosso ciliegia per osare un po’ di più. Una passata di gloss trasparente, poi, è l’ideale per completare il trucco da cerimonia, donando la giusta luminosità al tuo make-up. Per concludere, è importante fissare il trucco con la cipria e il blush. Anche in questo caso, cerca di non esagerare e di scegliere i colori in base alla tonalità del tuo incarnato.

Infine, vuoi fare la differenza? Prima di iniziare e procedere con il trucco, il consiglio è quello di detergere e idratare la pelle con una crema che sia adatta al tipo della tua pelle. Scopri anche gli abiti da cerimonia perfetti per nascondere la pancia e il trucco sposa perfetto per occhi verdi.