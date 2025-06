Per un trucco da sposa ideale, è bene tenere in considerazione il colore degli occhi, ma anche quello di capelli e carnagione.

Il giorno del matrimonio è, senza alcun dubbio, uno dei momenti più belli della vita. Per questo motivo, è necessario curare ogni dettaglio, dall’acconciatura al make-up passando per l’abito da sposa, ovviamente. Per quanto riguarda il trucco, questo va scelto tenendo in considerazione anche il colore degli occhi.

Ad esempio, per uno sguardo magnetico con occhi verdi quale trucco scegliere per valorizzarli? Scopriamo insieme di più sul trucco sposa perfetto per occhi verdi e qual è il make-up che ti farà brillare per il tuo matrimonio.

Trucco sposa naturale per occhi verdi: il make-up elegante e semplice con capelli castani e biondi

Un trucco sposa deve tenere conto delle tonalità, del colore degli occhi, appunto, ma anche quello dei capelli. Per un risultato senza tempo e raffinato, ci sono vari consigli da poter seguire. Ecco cosa sapere del trucco sposa naturale per occhi verdi e qual è il make-up elegante e semplice adatto a capelli castani e a capelli biondi.

Occhi verdi e capelli castani

In questo caso, le tonalità consigliate sono oro rosato, rame, bronzo e prugna. Per fare un esempio, è possibile applicare un ombretto bronzo o rame sulla palpebra mobile, sfumando verso l’esterno ricorrendo a un marrone opaco. Non può mancare una linea di eyeliner viola scuro o marrone. Si tratta, infatti, di un modo per intensificare lo sguardo e valorizzare dei bellissimi occhi verdi. Si può completare il make-up con dei toni nude, rosati o pesca per guance e labbra e con una base luminosa.

Occhi verdi e capelli biondi

Se hai dei bellissimi capelli biondi, i colori da tenere in considerazione per un make-up sposa sono rosa cipria, avorio, champagne, malva chiaro e tortora. Puoi, quindi, illuminare la parte interna dell’occhio con un ombretto chiaro, appunto, sfumando poi con un malva o rosa cipria nella piega. In questo caso, sono da evitare colori metallici o troppo freddi. Per labbra e guance, bastano colori come malva, pesca e rosa nude.

In entrambi i casi, non dimenticare di utilizzare un mascara waterproof e di fissare il trucco con uno spray illuminante. Allo stesso modo, andrebbe bene un make-up effetto nude che giochi con sfumature rosate. Il consiglio è, ad ogni modo, quello di fare delle prove per il trucco così da scegliere la soluzione che più fa al caso tuo, tenendo conto anche della carnagione, dei gusti e dell’abito da sposa. Ciò che è certo è che un trucco da sposa perfetto deve esaltare la tua bellezza autentica! Scopri anche di più sul trucco per sposa mora e qual è l’accessorio che renderà il tuo abito da sposa ancora più spettacolare.