Come congelare la lasagna? Non tutti sanno quali sono gli step da seguire per garantire un prodotto buono e non alterato.

La lasagna è uno dei piatti più amati, versatili e gustosi che fanno parte della tradizione culinaria italiana. Preparare una buona lasagna richiede pazienza e tempo, per cui è naturale domandarsi se, dopo tanta fatica, si possa congelare questo piatto per gustarlo già pronto per diverse volte. Pensiamo, ad esempio, al Natale e a come sarebbe più semplice prepararla prima con calma. La soluzione ideale è, quindi, quella proprio questa, ma è possibile? Congelare un piatto ti permette di avere piatti gustosi, sempre pronti e quando se ne ha più voglia. È importante, però, cercare di mantenere sapore e consistenza.

Congelare le lasagne fatte in casa è un modo pratico e comodo da utilizzare all’occorrenza per una cena gustosa, magari quando avete fatto tardi al lavoro o per Natale, appunto. Congelare gli alimenti è una pratica molto comune ma, allo stesso tempo, bisogna stare attenti alla preparazione. Come detto, però, se si vuole garantire la qualità del prodotto finale, bisogna stare attenti a ogni passaggio dalla scelta delle materie prime al processo di preparazione. Scopriamo come congelare la lasagna in modo perfetto e qual è il segreto per averla sempre pronta e gustosa.

Come congelare la lasagna cotta o cruda per Natale

Meglio congelare la lasagna cotta o cruda? Come farlo al meglio? Pensiamo a come sarebbe bello, per una volta, preparare il pranzo di Natale o la cena della Vigilia di Natale qualche giorno prima, così da avvantaggiarsi. Per congelare la lasagna cotta, assicuratevi – ovviamente – che questa si sia raffreddata completamente prima di procedere con il congelamento. Come procedere?

Avvolgetela in della pellicola trasparente e riponetela in contenitori per congelare le lasagne, appunto. Una volta fatto, potrete riporla nel congelatore. La lasagna cotta può essere, poi, scongelata in frigorifero durante la notte per, poi, riscaldarla in forno. Se preferite, invece, congelare la lasagna cruda – semplicemente preparandola, ma senza cuocerla – potete congelarla in una teglia, avvolta in pellicola trasparente. In questo caso, la soluzione è quella di uscirla dal congelatore e cuocerla direttamente. Per quanto riguarda, il tempo di cottura delle lasagne congelate, aumentatelo di circa 10-15 minuti.

Ma è meglio congelare la lasagna cotta o cruda? Dipende solo dalle esigenze e dalle vostre preferenze. Congelandola ancora cruda, però, manterrebbe una consistenza più gustosa una volta cotta, preservandone il sapore. Congelare la lasagna cotta è, invece, più comodo e permette di risparmiare ulteriore tempo. Per preservare freschezza e sapore, insomma, però, la scelta migliore è quella di congelare la lasagna cruda.

Come scongelare e riscaldare la lasagna

La lasagna, ovviamente, si può congelare a patto che si utilizzino ingredienti freschi e di qualità, se si vuole garantire un prodotto scongelato buono e non andare incontro a spiacevoli sorprese. Non cadete, assolutamente, nell’errore di ricongelare la lasagna. Come ogni alimento, dopo lo scongelamento non potrà mai essere ricongelato. Una volta preparata la lasagna, scegliete il contenitore che sia adatto al freezer: il packaging è davvero fondamentale per garantire una buona conservazione.

Si può congelare la lasagna nelle vaschette di alluminio? È meglio acquistare contenitori ermetici, accertandovi che ci sia il simbolo del fiocco di neve: significa che sono adatti al congelamento. Dopo la cottura e il raffreddamento, la pirofila che contiene la lasagna deve essere coperta in superficie: non usate l’alluminio, perché potrebbe interferire con il sapore della preparazione. Via libera alla pellicola trasparente per alimenti. La lasagna dovrà essere ben avvolta: non solo la parte superiore, perché non ci devono essere fessure attraverso cui l’aria possa passare.

È consigliabile congelare in porzioni singole, così da evitare sprechi. In questo modo, scongelerete solo quello che vi occorre. La lasagna si può conservare per un massimo di tre mesi, sia quelle preparate con le verdure che quelle con la carne. La lasagna si deve necessariamente scongelare in frigo e non si riscalda in forno, quando non è completamente scongelata. Se si commette questo errore, la cottura non sarà uniforme. Si consiglia di preriscaldare il forno a 180°, a prescindere dal tipo di lasagna. Non appena sarà calda, potrete mangiarla con gusto! Infine, ricordate di fare la prova con lo stuzzicadenti prima di sfornare e di etichettare sempre i contenitori, indicando la data di preparazione. Scoprite di più anche sul rotolo di lasagne e come fare se la besciamella è troppo liquida.