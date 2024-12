Come sta Fedez? La verità sulla salute del rapper: parla lui

Come sta Fedez dopo l’apparizione a Sarà Sanremo? Il rapper rompe il silenzio e svela la verità sulle sue condizioni di salute.

Mercoledì sera, l’attenzione del pubblico televisivo si è concentrata su “Sarà Sanremo”, evento che ha visto Carlo Conti e Alessandro Cattelan svelare i nomi dei finalisti tra i giovani e accogliere i Big in gara al Festival. Tra questi, il momento di Fedez ha suscitato particolare interesse e preoccupazione. Il rapper, noto per la sua verve e il suo spirito critico, è apparso visibilmente a disagio sul palco, scatenando una serie di speculazioni sulle sue condizioni psico-fisiche.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con molti che hanno espresso preoccupazione per lo stato di salute dell’artista originario di Rozzano. Tuttavia, la situazione è stata prontamente chiarita dalla madre di Fedez, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi, e successivamente dallo stesso artista, dissipando i dubbi e le congetture emerse.

Fedez svela come sta

Fedez, attraverso una diretta Instagram, ha voluto rassicurare i suoi fan e il pubblico, spiegando che il suo malessere non era legato a questioni di salute fisica né tantomeno all’uso di psicofarmaci. Il rapper ha sottolineato di aver affrontato alcuni problemi relazionali personali, estranei al contesto musicale di Sanremo, che lo avevano portato a sentirsi giù di morale.

Nonostante ciò, ha tenuto a precisare che era in uno stato di calma e relax durante l’evento. Queste dichiarazioni hanno contribuito a placare le voci e a fornire una spiegazione razionale dietro l’apparente disagio mostrato sul palco, riconducendo l’attenzione alla sua partecipazione al Festival e alla sua musica.

L’intervento di Fedez ha anche aperto una finestra sulla sua vita personale, rivelando come, negli ultimi tempi, abbia dovuto navigare tra alti e bassi. Il rapper ha condiviso con il suo pubblico la decisione di interrompere l’uso di psicofarmaci, sottolineando come questa scelta abbia segnato un punto di svolta nella sua gestione del benessere personale. Fedez ha espresso un desiderio di normalità e di salute, celebrando il suo quinto mese senza emorragie interne e mostrando un atteggiamento positivo verso il futuro.

“Sto bene ragazzi, la mia vita ultimamente è fatta da alti e bassi, ma bisogna andare avanti. E non ero sotto psicofarmaci. Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci e con le cose che mi avvelenavano, parlo per me”, le sue parole.

La sua partecipazione a Sanremo diventa così non solo un momento di condivisione artistica ma anche un’occasione per trasmettere un messaggio di resilienza e di speranza, dimostrando come sia possibile affrontare e superare le sfide personali mantenendo un approccio costruttivo e ottimista verso la vita.