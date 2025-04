La Luna potrebbe essere di aiuto nel calcolo della data del parto. Quella delle fasi lunari è una tradizione popolare seguita da molte future mamme.

Appena si scopre di essere in dolce attesa, si fanno subito dei calcoli sommari su quando dovrebbe nascere il bambino o la bambina. Di solito, ci si basa sulla data dell’ultimo ciclo mestruale anche se, di prassi, in questo modo si aggiungono sempre circa due settimane. Quando ci si reca dal ginecologo, dopo aver chiesto la data dell’ultimo ciclo, vengono calcolate 40 settimane da quel giorno. È per questo che si parla di “data presunta” per il parto. La gestazione dura di norma 40 settimane, anche se c’è chi partorisce qualche giorno prima o qualche giorno dopo.

Ma c’è anche la tradizione popolare che arriva in soccorso della futura mamma, che calcola la data del parto seguendo le fasi lunari. Molte sarebbero pronte a confermare di aver partorito al compimento dell’ultima Luna piena, ma scopriamo insieme quanto c’è di vero in questa teoria e come calcolare la data del parto con le fasi lunari. Si tratta di un metodo antico che sta tornando di moda.

Come calcolare la data presunta del parto in base alla Luna

La Luna, da sempre, affascina l’uomo. In passato, ovviamente, non esistevano ecografie o app dedicate alla gravidanza, per cui le future mamme credevano che fosse proprio la Luna a poterle aiutare nella previsione della data del parto. Tramandato dalle nonne, questo metodo legato ai cicli della natura sta tornando di moda. Ma come calcolare la data presunta del parto in base alla Luna?

Individua la fase lunare al concepimento: quale fase lunare c’era in quel momento? Nuova, crescente, piena o calante? Per farlo avrai bisogno di un calendario che metta in evidenza le fasi della Luna di tutto l’anno. Calcola il ciclo lunare: tenendo presente che un ciclo lunare ha una durata di circa trenta giorni, vanno considerate nove lune piene calcolando, a partire dalla data del concepimento o dell’ultimo ciclo, nove cicli lunari completi.

Una volta individuate le nove lune piene, scoprirai – secondo la tradizione popolare – la data presunta del parto. La data attorno alla nona Luna piena dovrebbe, infatti, essere la presunta data del parto. Ma quanto c’è di vero in questa teoria sostenuta da sempre? La credenza si basa sul fatto che la Luna influenzi le maree e, visto che il nostro corpo è composto maggiormente da acqua e in gravidanza c’è la presenza del liquido amniotico in cui cresce il feto, la Luna sarebbe in grado di influenzare anche le settimane di gestazione e definire la data di nascita.

Nonostante questo, però, diversi studi – come quello condotto dall’astronomo Daniel Carton dell’Appalachian State University negli USA – avrebbero dimostrato che non c’è nessuna connessione tra la Luna e il parto, ma c’è comunque chi ama credere nella magia della Luna. Senza alcun dubbio, si tratta di un modo affascinante di scandire il tempo che separa una mamma dalla nascita del suo bambino. Scopri anche i cibi vietati in gravidanza e che significa sognare di essere incinta.