Cibi vietati in gravidanza: cosa non mangiare per non rischiare

Ci sono alimenti che sarebbe meglio non consumare affatto o con moderazione, durante la gravidanza. Ci sono, infatti, rischi per la salute.

La gravidanza è un momento delicato e speciale nella vita di ogni donna. È importante che ogni futura mamma presti particolare attenzione sia alla propria salute che, ovviamente, a quella del bambino. Ci sono, infatti, alcuni alimenti che possono presentare dei rischi per il corretto sviluppo del piccolo e per il benessere della mamma.

Per questa ragione, è particolarmente importante conoscere quali sono i cibi da evitare per la prevenzione di malattie. Scopriamo insieme quali sono i cibi vietati in gravidanza e cosa non mangiare per non rischiare.

Cibi assolutamente vietati in gravidanza per Toxoplasmosi e altre malattie

Quali sono i cibi da evitare in gravidanza? Uno dei rischi maggiori è rappresentato dalla Toxoplasmosi. Una dieta sana deve includere proteine – dai legumi, ad esempio – ma anche carboidrati da pane, pasta, cereali e riso, oltre a grassi provenienti da fonti vegetali, verdura e frutta. Questi cibi sono sicuri, ma ce ne sono alcuni che potrebbero rappresentare un rischio se consumati in gravidanza. Quali sono, quindi, gli alimenti da evitare durante la gravidanza?

La carne non abbastanza cotta può comportare il rischio di Toxoplasmosi, Listeriosi, Salmonellosi, infezione da Campylobacter e infezione da E. Coli. La Toxoplasmosi è, ad esempio, un’infezione parassitaria che può rimanere asintomatica ma che, durante la gravidanza, è particolarmente pericolosa per il bambino che potrebbe sviluppare disabilità, convulsioni e altri disturbi.

Cos’altro non mangiare in gravidanza per evitare la Toxoplasmosi? Verdura e frutta possono essere consumate a volontà, ma va evitato il consumo di alimenti che non possono essere sbucciati: da evitare, ad esempio, anche le insalate pronte. Ricordate di lavare abbondantemente frutta e verdura con acqua corrente, prima di consumarle.

Alimenti pericolosi vietati in gravidanza: cos’altro sapere

Attenzione, ovviamente, al pesce crudo – i crostacei, soprattutto – uova, germogli crudi, succhi di frutta, pesce – per la quantità di mercurio presente – carne, insaccati e hot dog – come detto – latte e latticini come formaggi non pastorizzati, latte non pastorizzato, formaggi molli e anche salse e paté. Oltre al rischio della Toxoplasmosi – come detto – c’è anche quello della Listeriosi, causata dal batterio Listeria Monocytogenes che può provocare parto prematuro e aborto spontaneo.

Ovviamente, parlando di cibi vietati alle donne in gravidanza, non si può non menzionare l’alcol assolutamente da abolire. Tè e tisane vanno consumate con moderazione, così come il caffè. Ad ogni modo, per quanto riguarda la preparazione dei cibi, ricordatevi sempre di lavare bene le mani con sapone e acqua calda prima di cucinare e di lavare tutti gli utensili da cucina e i piani di lavoro attentamente. Infine, è consigliabile chiedere consiglio – per tutto ciò che riguarda una corretta alimentazione in gravidanza – al proprio medico che saprà guidarvi al meglio. Non dimenticate che ci sono anche alcuni esami importanti da fare in gravidanza.