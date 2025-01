I tartan sono eleganti e casual al tempo stesso. Può sembrare difficile, ma è possibile abbinarli con facilità.

Famoso tessuto scozzese, il tartan può essere considerato un classico intramontabile che affascina, da sempre, gli appassionati di moda. Dai colori vivaci, potrebbe sembrare difficile da abbinare, eppure è possibile seguire alcuni semplici accorgimenti per riuscire a renderlo un elemento di stile che può rendere speciale ogni look.

Il tartan è perfetto sia per look chic che per look casual. Scopriamo come abbinare i tartan con stile ed eleganza, i segreti del tessuto scozzese per un look di classe.

Come abbinare il tartan rosso: gli outfit per non sbagliare



Non c’è momento migliore dell’inverno, per sfoggiare il tessuto più amato da elfi e folletti: il tartan! Scherzi a parte… il tartan è, decisamente, uno dei motivi e tessuti più quotati, soprattutto nei periodi invernali. Tutti ne possediamo almeno un capo nell’armadio, ma la domanda su come fare per includerlo in un look rimane. Per poterlo abbinare in modo corretto, è necessario mantenere l’equilibrio tra l’outfit e il tartan. A quest’ultimo, è possibile abbinare una camicia, ad esempio, se si tratta di un pantalone tartan rosso.



Generalmente, è meglio ricorrere a nuance sobrie e neutre come quelle di un maglione grigio, nero o bianco. Chi è alla ricerca di un look più sofisticato, invece, potrebbe abbinare un cappotto lungo o un blazer in tinta unita. Perfetti sono, poi, degli stivali e degli accessori minimal: pensiamo a una borsa a tracolla, per esempio. In estate, potreste pensare a un vestito, una maglia a maniche lunghe e accessori sempre neutri perché il tartan, di suo, è già paragonabile ad una vera e propria fantasia! Aggiungete pure una mini-bag e le chunky sneaker e l’outfit è pronto (sia per la stagione fredda che per quella più calda).

Come abbinare la giacca tartan e non solo



Comprare due capi tartan, con la stessa fantasia e colore, è un modo perfetto per sfoggiare un look completo e originale. Una giacca tartan può essere abbinata a camicie, maglioncini oversize o meno, dolcevita, top, pantaloni, gonne, minigonne o vestiti senza alcun problema. Evitate, però, di esagerare con gli altri motivi e giocare, soprattutto, con colori come il nero, il rosso, il bianco, il verde scuro e il grigio.

Una giacca tartan o un maxi-coat tartan sono perfetti per l’inverno. Vi permettono di indossare quello che volete sotto, ma di sfoggiare comunque un capo vistoso ed elegante. Insomma, il cappotto e una giacca sono ottimi compromessi per indossare il tartan, senza doversi preoccupare troppo degli abbinamenti. Scoprite di più anche sulla giacca di pelle.