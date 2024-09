Colore capelli: la tendenza Cowboy Copper per la stagione autunnale

Un colore per capelli che sta facendo tendenza è il Cowboy Copper. Il color ramato, in tutte le sue sfumature, è perfetto per l’autunno.

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha visto nascere una tendenza oggi amatissima: quella dei capelli Cowboy Copper, affascinanti e – senza alcun dubbio – peculiari. Questo stile particolare combina essenza rustica e le sfumature calde del rame.

Parlando di capelli e rosso cowboy, sono sempre di più le influencer e le star che stanno sfoggiando questo straordinario look. Scopriamo di più sul colore per capelli e la tendenza Cowboy Copper, in vista della stagione autunnale.

Tinta per capelli color Cowboy Copper: a chi sta bene

Sui social, l’hashtag “#cowboycopperhair” ha, ormai, raggiunto una cifra che tocca milioni di visualizzazioni. Il Cowboy Copper non è un rosso vero e proprio, ma si tratta di un mix tra castano e ramato con alcune sfumature tendenti spesso al biondo, che dipendono dal tipo di incarnato che si ha.

L’autunno è un momento eccellente per scegliere, oltre ai tanti tagli di capelli, anche i capelli ramati: la colorazione rame ricorda i colori della natura in questa calda e magica stagione (come le foglie che cadono). Il Cowboy Copper è una formula che sta conquistando l’attenzione di tutti, soprattutto grazie all’atmosfera autunnale sempre più presente.

Ma a chi sta bene il Cowboy Copper o Cowgirl Copper, che dir si voglia? Essendo una colorazione ramata, si sposa perfettamente con chi una pelle chiara ma, in ogni caso, può interessare anche nuance castane e bionde per carnagioni olivastre. Questa tinta per capelli è, infatti, particolarmente versatile e può essere personalizzata in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Copper hair: come scegliere la sfumatura perfetta e mantenere il colore

Come capire quali colori ti si addicono di più? Per scegliere la sfumatura perfetta, è bene optare per quella che valorizzi sia il colore degli occhi che l’incarnato. Per chi ha occhi azzurri o occhi verdi, la scelta migliore è quella di una tonalità più fredda. Se, invece, gli occhi sono marroni, è consigliabile optare per delle tonalità di Cowboy Copper più calde.

Ma come fare per mantenere al meglio il colore sui capelli? Prima di tutto, è bene non esagerare lavandoli troppo spesso. Si tratta, poi, di un colore indicato per la stagione autunnale e per la stagione invernale, anche perché l’esposizione alla luce solare non è eccessiva come potrebbe essere in estate: questo, infatti, farebbe sbiadire il colore più velocemente.

Infine, è consigliabile ricorrere a degli shampoo che siano adatti a questa colorazione – così che possano proteggere il colore – e ritoccare quest’ultimo ogni sei settimane circa.