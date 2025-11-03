Ciro Solimeno tronista di Uomini e Donne: colpaccio di Maria De Filippi. Ecco come l’ha convinto

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne dove Maria De Filippi ha stupito tutti mettendo Ciro Solimeno sul trono.

Colpaccio clamoroso di Maria De Filippi che, nella registrazione di Uomini e Donne del 3 novembre 2025, dopo aver sbancato gli ascolti con il confronto in studio tra Ciro Solimeno, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, ha infiammato lo studio proponendo a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Una proposta inattesa e che cambia il futuro del trono classico con Ciro che, tornato single dopo una relazione con Martina De Ioannon durata otto mesi, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco accomodandosi sulla famosa poltrona rossa per cercare l’amore insieme agli altri tronisti che sono Cristiana Anania, Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi.

Ciro Solimeno tronista di Uomini e Donne: accade tutto sotto gli occhi di Martina De Ioannon

Chiusa la relazione con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha scelto di frequentare Gianmarco Steri con cui sta portando avanti una frequentazione che continua a gonfie vele. Il legame tra Martina e Gianmarco ha scatenato diverse polemiche sul web portando Maria De Filippi ad organizzare un confronto nello studio dove tutto è cominciato. Se al primo confronto a cui ha partecipato anche Cristina Ferrara, Martina ha scelto di non presentarsi, nella registrazione del 3 novembre 2025, tutto è cambiato.

Come svela Uomini e Donne in un video pubblicato su Instagram, al centro dello studio, si sono ritrovati Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Un confronto di fuoco quello tra Ciro e la nuova coppia al termine del quale Maria De Filippi ha spiazzato tutti offrendo il trono a Ciro scatenando l’entusiasmo dello studio, in primis di Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo hanno esortato subito ad accettare.

Ciro, così, ha deciso di accomodarsi sul trono di Uomini e Donne ringraziando Maria De Filippi e abbracciando Martina che gli ha augurato buona fortuna.

Esattamente come accaduto a Gianmarco Steri che è salito sul trono di Uomini e donne dopo la scelta di Martina che gli aveva preferito Ciro, Solimeno ha ricevuto la proposta del trono poche settimane dopo la fine della storia con la De Ioannon con cui ha anche convissuto a Roma. Per Ciro, dunque, chiuso il capitolo Martina, se ne apre un altro nello studio che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico.