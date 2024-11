Chi è Ilaria Volta, la dama di Uomini e Donne: età, lavoro, Vincenzo e lo scontro con Barbara De Santi

Chi è Ilaria Volta, la dama del trono over di Uomini e Donne: da Vincenzo a Barbara De Santi, tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Ilaria Volta è diventata un volto noto al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al trono Over di “Uomini e Donne“, il popolare programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Conosciuta per il suo carattere deciso e per non avere peli sulla lingua, Ilaria ha saputo conquistare l’attenzione del parterre maschile del programma, non senza suscitare qualche polemica.

Tutto su Ilaria Volta, la protagonista di Uomini e Donne

Nata a Bologna il 30 novembre sotto il segno del Sagittario, Ilaria Volta ha 45 anni ed è residente a Civitanova Marche. La sua vita professionale la vede impegnata come imprenditrice digitale: si occupa infatti di e-commerce ed è una venditrice su Amazon. Appassionata viaggiatrice, ama esplorare le bellezze italiane, come dimostrano le numerose foto che condivide sui social network. Nonostante non abbia figli, Ilaria sogna di costruire una famiglia tutta sua in futuro.

Il profilo Instagram @ilaria_volta_ conta oltre 3.000 followers ed è lo spazio virtuale dove Ilaria condivide momenti della sua vita quotidiana. Tra scatti personali e immagini dei suoi viaggi, offre ai suoi follower uno sguardo sulla sua quotidianità dinamica e piena di interessi.

Il cammino di Ilaria nel programma “Uomini e Donne” ha visto diversi sviluppi: dopo aver conosciuto Gabriele e Juri – con quest’ultimo ha vissuto una breve ma intensa frequentazione – attualmente sta conoscendo Vincenzo. Quest’ultimo cavaliere toscano cinquantenne lavora come comandante sulle navi ed era stato precedentemente adocchiato anche da Barbara De Santi, generando così tensioni tra le due dame.

Nonostante le controversie legate a un bacio scambiato tra Vincenzo e Barbara De Santi, la relazione tra lui ed Ilaria sembra procedere speditamente fuori dalle telecamere del programma televisivo. I due hanno infatti deciso di lasciare insieme “Uomini e Donne” per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

Recentemente tornati in studio a “Uomini e Donne“, Ilaria ha rivelato di aver querelato Barbara De Santi per alcune dichiarazioni fatte sul suo conto. Questo episodio ha dato vita a un acceso confronto anche con Tina Cipollari, opinionista storica del programma accusata da Ilaria di non averla difesa adeguatamente nei confronti dei commenti poco lusinghieri ricevuti da Barbara.