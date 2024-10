Castagne: i benefici per capelli e pelle del frutto autunnale

Le castagne sono il frutto autunnale per eccellenza. Ricche di proprietà benefiche, sono alleate della salute di pelle e capelli.

Dal profumo e dal gusto autunnale, le castagne sono buonissime nella loro versione caldarroste come snack da mangiare passeggiando, ma non soltanto. Simbolo incontrastato dell’autunno, questo delizioso frutto è ricco di proprietà benefiche per la salute dell’organismo, inclusa quella di capelli e pelle.

Ricche di vitamine, sali minerali – come potassio, magnesio e fosforo – e nutrienti, le castagne sono perfette alleate di benessere e bellezza. Basti pensare che contrastano anche la stanchezza mentale e fisica, proteggendo il cuore, riducendo l’ansia e migliorando la memoria. Scopriamo insieme i benefici per capelli e pelle delle castagne, imperdibile frutto autunnale.

I benefici delle castagne per i capelli

I benefici delle castagne per i capelli sono molteplici. Sono alleate nella loro cura, grazie al contenuto di vitamine del gruppo B e di antiossidanti. Rinforzano, quindi, i capelli, li nutrono e li rendono più luminosi e sani. A questo proposito, oltre a consumarle in modo tradizionale, è possibile sfruttarne le proprietà preparando un decotto con bucce da utilizzare come risciacquo dopo ogni shampoo: si tratta di un modo per rendere i capelli morbidi e lucenti.

Le castagne aiutano anche contro la caduta dei capelli. Possono, infatti, essere utilizzate come maschera idratante – indicata anche contro i capelli secchi – schiacciandone tre bollite da mescolare con miele e yogurt. Questa maschera nutre i capelli in profondità, contrastandone la caduta e rinforzando i follicoli piliferi. Insomma, le castagne fanno bene ai capelli.

La pelle e i benefici delle castagne bollite

Le castagne bollite sono ottime anche per la salute della pelle. Sono una preziosa fonte di vitamina C, che è utile per la produzione di collagene (proteina che serve per mantenerla giovane ed elastica). Combattono anche i radicali liberi, che sono la principale causa dell’invecchiamento cutaneo. Le castagne possono essere utilizzate da chi ha una pelle grassa o una pelle mista, grazie alle proprietà astringenti del frutto autunnale. Come? Ricorrendo a una maschera preparata con castagne schiacciate e bollite, che possono migliorare l’aspetto della pelle e diminuire l’eccesso di sebo. A questo, si può aggiungere del succo di limone.

Per ottenere un effetto idratante in caso di pelle secca, alla polpa è possibile, invece, aggiungere dello yogurt. È possibile, inoltre, fare degli scrub naturali, mescolando due cucchiai di farina di castagne, acqua termale e venti gocce di olio di mandorle: strofinandola sulla pelle bagnata agisce come esfoliante, eliminando le cellule morte. Ovviamente, alla fine, sciacquate. Le maschere possono essere applicate per circa venti minuti, prima di sciacquare.