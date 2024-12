Caso Mariotto a Ballando con le stelle, Zazzaroni rompe il silenzio: ecco cos’è successo davvero

Il caso Mariotto a Ballando con le stelle continua a far discutere: Ivan Zazzaroni commenta l’accaduto e svela cos’è successo.

Guillermo Mariotto, giudice iconico di Ballando con le Stelle, ha recentemente fatto parlare di sé per un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’abbandono dello studio insieme ad Amanda Lear durante l’ultima puntata del programma. Un gesto che ha suscitato curiosità e speculazioni, con commenti da parte di volti noti del programma come Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

La spiegazione ufficiale dietro questo inaspettato abbandono? Problemi di lavoro. Canino e Zazzaroni hanno riportato la stessa versione dei fatti, sostenendo che Mariotto fosse in preda a impegni improrogabili. Ma cosa c’è di vero dietro questa giustificazione?

Ivan Zazzaroni: ecco perché Mariotto è andato via da Ballando con le stelle

Zazzaroni, parlando al Corriere della Sera, ha descritto Mariotto come “la nostra scheggia impazzita”, noto per i suoi giudizi imprevedibili e talvolta incomprensibili. “Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle“, ha affermato, sottolineando come la sua presenza sia fondamentale per il dinamismo del programma. Nonostante le sue eccentricità, Zazzaroni ammette di divertirsi ancora dopo 17 anni di collaborazione.

La storia si complica quando emerge il dettaglio di una sarta ricoverata in ospedale per un’ernia, che avrebbe richiesto l’intervento urgente di Mariotto. Secondo Roberto Alessi, Mariotto si sarebbe precipitato in ospedale e poi in atelier per completare 17 abiti destinati a un reale saudita, un impegno definito di grande importanza.

Questa narrazione, diffusa dallo stesso Mariotto, solleva però dubbi e interrogativi. Milly, al settimanale Chi, ha espresso sorpresa e iniziale incredulità di fronte all’abbandono di Mariotto, pensando inizialmente a una delle sue solite “mariottate teatrali”.

L’episodio ha quindi generato un mix di reazioni, tra chi vede in Mariotto un elemento di puro intrattenimento e chi si interroga sulla genuinità delle sue azioni. Quel che è certo è che, indipendentemente dalle motivazioni, Guillermo Mariotto rimane una figura centrale e indimenticabile di Ballando con le Stelle, capace di tenere il pubblico incollato allo schermo con le sue imprevedibili “uscite di scena”. La prossima puntata di Ballando andrà in onda sabato 14 dicembre quando ci sarà la seconda semifinale e solo in quel momento si scoprirà se Mariotto sarà nuovamente in giuria.