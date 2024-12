Ballando con le stelle 2024, lascia lo studio e scompare: poi il clamoroso retroscena

Mistero a Ballando con le stelle 2024 dove uno dei protagonisti lascia improvvisamente lo studio: ecco cos’è successo.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024, un evento inaspettato ha catturato l’attenzione del pubblico e sollevato un polverone di domande e speculazioni. Guillermo Mariotto, membro storico della giuria del celebre show televisivo, ha improvvisamente abbandonato il suo posto in giuria subito dopo l’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte. La sua uscita precipitosa ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa Selvaggia Lucarelli che ha tentato invano di fermarlo.

Ballando con le stelle 2024: cos’è successo a Mariotto

Il mistero si è infittito quando Mariotto non è più tornato al suo posto, costringendo la conduttrice Milly Carlucci a prendere una decisione senza precedenti: annullare il voto alla prima coppia in gara per mantenere l’integrità della competizione. Questo gesto ha suscitato ancora più interrogativi sulla natura dell’accaduto.

Tuttavia, grazie ad un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Ballando Con le Stelle, parte del mistero è stato svelato. Le immagini mostrano Guillermo Mariotto raggiungere Amanda Lear e i ballerini nel backstage dell’Auditorium del Foro Italico immediatamente dopo la sua uscita dallo studio. Inizialmente molti hanno pensato che si trattasse di uno sketch o uno scherzo ben orchestrato; tuttavia, la realtà era ben diversa.

L’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, attraverso il suo account X (precedentemente noto come Twitter), ha rivelato ulteriori dettagli su questo insolito episodio. Marocchi ha avuto l’opportunità di intervistare sia Mariotto che Amanda Lear poco dopo gli eventi accaduti durante lo show. “Guillermo Mariotto ha fatto le interviste con noi assieme anche ad Amanda Lear. I due hanno scherzato molto“, ha scritto Marocchi sul suo account X.

Queste dichiarazioni gettano una nuova luce sugli eventi della serata e suggeriscono che ciò che poteva sembrare un gesto impulsivo da parte di Mariotto fosse in realtà una decisione ponderata per dare maggiore visibilità a momenti meno formali dello show e forse anche per creare un momento televisivo indimenticabile.

Nonostante ciò, rimangono alcune domande senza risposta: cosa ha spinto realmente Guillermo Mariotto a lasciare improvvisamente la giuria durante uno dei momenti clou dello show? Era tutto pianificato o si è trattata davvero di una decisione presa nell’impeto del momento?

La reazione dei fan sui social media è stata mista: alcuni hanno apprezzato questo colpo di scena come un momento divertente ed esilarante che rompe la routine dello show; altri invece hanno espresso preoccupazione per quello che potrebbe essere interpretato come un comportamento poco professionale da parte del giurado.

In ogni caso, questo episodio dimostra ancora una volta come Ballando con le Stelle continui a sorprendere il suo pubblico non solo con esibizioni mozzafiato ma anche con momenti imprevedibili che tengono tutti incollati allo schermo fino all’ultimo minuto come l’addio di Angelo Madonia.