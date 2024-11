Angelo Madonia via da Ballando con le stelle: il video lo incastra, ecco cos’è successo davvero

Spunta un video che svela cos’è successo davvero a Ballando con le stelle prima dell’allontanamento di Angelo Madonia.

A poche ore dalla nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il popolare show televisivo che vede celebrità accoppiate a maestri di ballo in una competizione danzante, un clamoroso retroscena ha scosso l’opinione pubblica e i fan del programma. Angelo Madonia, fino ad ora maestro di ballo della campionessa olimpica Federica Pellegrini, è stato sostituito da Samuel Peron. La notizia ha suscitato grande curiosità e speculazioni sulle motivazioni alla base di questa decisione.

La conduttrice Milly Carlucci, nel tentativo di fare chiarezza sulla vicenda, ha rilasciato un’intervista a “La Volta Buona”, senza però dissipare completamente i dubbi. Tuttavia, è stato il format “Ballando Segreto”, dedicato alla pubblicazione su RaiPlay di contenuti inediti relativi al programma, a gettare luce sull’accaduto attraverso la diffusione di un video che mostra inequivocabilmente l’assenza ingiustificata di Madonia durante momenti cruciali del backstage dell’ultima puntata andata in onda sabato 23 novembre.

Il video che incastra Angelo Madonia: cos’è successo davvero a Ballando con le stelle

Le immagini hanno colpito profondamente i fan del programma: Federica Pellegrini appare visibilmente spaesata e abbandonata a se stessa nella sala delle stelle per due lunghe ore. Un momento fondamentale per la preparazione alla performance live si trasforma così in una prova solitaria per la nuotatrice che avrebbe dovuto contare sul supporto e sulla guida del suo maestro.

Queste rivelazioni hanno inevitabilmente alimentato critiche nei confronti di Madonia da parte dei telespettatori e degli utenti sui social media. La mancanza evidente di empatia e sostegno nei confronti della sua allieva ha sollevato interrogativi sul suo ruolo all’interno dello show.

Il passaggio dal maestro Angelo Madonia a Samuel Peron sembra ora essere accolto con speranza sia dalla Pellegrini sia dai suoi sostenitori. L’aspirazione è quella che tra la campionessa olimpica e il nuovo insegnante possa instaurarsi quella complicità finora mancante, elemento cruciale non solo per affrontare al meglio le sfide del programma ma anche per aspirare alla vittoria finale.

L’accaduto ha generato ampie discussioni anche su X (precedentemente noto come Twitter), dove gli utenti hanno espresso solidarietà verso Federica Pellegrini ed entusiasmo per l’arrivo di Samuel Peron. Un commento particolarmente significativo recita: “I maestri di Ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e stargli accanto. Madonia invece ha lasciato la Pellegrini da sola praticamente tutto il tempo: per come la vedo io Samuel Peron è una benedizione per Federica“.

i maestri di ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e stargli accanto, madonia invece ha lasciato la pellegrini da sola in sala delle stelle praticamente tutto il tempo: per come la vedo io samuel peron è una benedizione per federica#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Mswt6KyXZB — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 29, 2024

Mentre alcuni temono che il cambio dell’insegnante possa rappresentare uno svantaggio alle porte della finale, altri vedono nell’avvicendamento un’opportunità preziosa affinché Federica Pellegrini possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale danzante sotto una nuova guida più attenta e partecipe. Il futuro dirà se questo cambio sarà stato propizio o meno; ciò che è certo è che gli occhi dei fan saranno più puntati che mai sulla prossima performance della coppia nel dance show più amato d’Italia.