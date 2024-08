Carne congelata: quanto tempo può rimanere nel congelatore?

La carne congelata può rimanere nel freezer soltanto per un tempo massimo, che dipende da alcuni fattori da tenere in considerazione.

Congelare la carne è un procedimento presente nelle cucine di molte famiglie. Grazie al freezer è, infatti, possibile preservare la qualità e la freschezza di diversi prodotti nel tempo. Tuttavia, è importante conoscere le tempistiche di conservazione per garantire che la carne mantenga le sue proprietà nutritive e organolettiche, senza che vi siano rischi per la salute.

Se conservare il cibo nel freezer ci permette di poter preparare un pasto in pochi minuti – perché, magari, lo abbiamo preparato prima e conservato – altrettanto vero è che è importante sapere, dunque, quanto tempo realmente può rimanere senza che ne venga compromessa la qualità. Scopriamo di più in merito alla carne congelata.

Quanto dura la carne nel congelatore?

Se vi state chiedendo quanto dura la carne trita in freezer – ma anche gli altri tipi di carne – sappiate che questo elettrodomestico permette di mantenerne le proprietà nutritive per periodi abbastanza lunghi. Ovviamente, occorre fare attenzione, però, alla temperatura del congelatore: più bassa è, infatti, e più verranno prolungati i tempi di conservazione. La carne di manzo, ad esempio, può essere conservata per nove mesi circa a -18 gradi e fino a diciotto mesi a -30 gradi.

Per quanto riguarda la carne di maiale e la salsiccia, invece, si parla di quattro mesi a -18 gradi e fino a quindici mesi a -30 gradi, nel primo caso e dai due ai tre mesi, nel secondo caso. Il pollame può essere conservato dai sei mesi ai nove mesi a -18 gradi e fino a diciotto mesi a -30 gradi. Se si parla, invece, di carne di cinghiale e carne di selvaggina, quest’ultima può essere conservata dai sei ai dieci mesi a -18 gradi e fino a un anno a -30 gradi e dai sei ai dieci mesi nel primo caso. Avere della carne in freezer da un anno, quindi, non è del tutto una rarità.

Come capire se la carne congelata è andata a male e come congelarla

Bisogna tenere a mente che è importantissimo per la salute scongelare adeguatamente il cibo, oltre ad assicurarsi una corretta conservazione della carne. È consigliabile uscire il cibo dal freezer e farlo scongelare lentamente e in modo omogeneo nel frigo – per almeno dodici ore – oppure cucinare, direttamente, la carne sui fornelli che dovrà, però, essere cotta perfettamente.

Ma come capire se la carne congelata è andata a male? Se la carne scongelata ha un odore rancido, probabilmente allora sarà andata a male. Non dimenticate che, una volta scongelato, un alimento non può essere ricongelato, in quanto la carica batterica aumenta e rappresenta un rischio per la salute. Infine, come congelare gli alimenti? Per una corretta congelazione e per evitare contaminazioni e sprechi, cercate di conservare la carne in monoporzioni aiutandovi con dei sacchetti o contenitori per alimenti, applicando anche un’etichetta che riporti la data di congelamento.