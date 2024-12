Le calze rosse per Capodanno sono un must-have, a cui è difficile rinunciare. Tanti sono i brand che propongono calze eleganti.

A Capodanno, è tradizione indossare dell’intimo rosso, perché si dice che sia di buon auspicio e porti fortuna. Il rosso è sinonimo di forza, energia, passione e positività. L’ultimo giorno dell’anno e il primo giorno dell’anno sono l’occasione giusta per splendere.

Con i giusti dettagli, si può trasformare un outfit semplice in qualcosa di davvero speciale e unico. A proposito di questo, le calze rosse sono un must-have per dare un tocco di audacia al proprio look festivo. Scopriamo di più sulle calze rosse per Capodanno, la tendenza per un look glam indimenticabile.

Moda calze donna: collant 50 denari sfumati Calzedonia

Tra le calze rosse più belle per Capodanno da poter scegliere, ci sono i collant 50 denari semicoprenti sfumati di Calzedonia. Eleganti e particolari, possono donare un tocco in più a ogni outfit incluso quello per Capodanno. Disponibili anche in bluette e nero, oltre che in bordeaux e nero, sono caratterizzati – per l’appunto – dal sofisticato motivo sfumato.

Oltre al semplice rosso, è possibile scegliere tra le tante nuance di questo colore: pensiamo al magenta, al ciliegia, al corallo, al cremisi, al lampone o allo scarlatto.

Collant in microfibra soft Tezenis in rosso inverno e bordeaux

Tezenis propone diverse tipologie di calze e alcune di queste sono perfette per essere sfoggiate a Capodanno. Un esempio sono i collant 50 denari in microfibra soft Tezenis. Questi sono disponibili in un bellissimo rosso inverno, davvero perfetto per le feste.

Creati in morbida microfibra, con cinturuno e corpino soft e punta nuda, sono coprenti e molto resistenti, oltre che disponibili anche in bordeax e viola vino.

Calzedonia, i collant comfort dal tocco morbido

Infine, da provare sono i collant comfort totale 50 denari soft touch di Calzedonia. Coprenti, morbidi e resistenti, sono realizzati in microfibra. Facilmente lavabili, possono essere abbinati a qualunque tipo di outfit festivo.

Questi collant sono disponibili in rosso scuro, rosso lacca e molti altri colori che possono essere scelti in base ai propri gusti. Con fascia in vita comfort e tassello in cotone, sono una delle scelte migliori. Provare per credere! Scoprite anche il trucco per non far cadere i collant.