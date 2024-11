Antipasto di mozzarella nel microonde: la ricetta facile e veloce

Un antipasto di mozzarella pronto velocemente e che richiede pochi ingredienti da cuocere nel microonde, facilmente.

Cosa sono cinque minuti in cucina? In genere, bastano appena per tirare fuori gli ingredienti e decidere come li possiamo preparare. Ma se abbiamo le idee chiare e i giusti strumenti, bastano per preparare un antipasto delizioso e saporito, perfetto per accontentare anche i palati più raffinati.

Di cosa abbiamo bisogno? Ottima mozzarella, un microonde che funziona bene, un pizzico di fantasia e il gioco è fatto. Scopriamo come preparare un gustoso antipasto di mozzarella nel microonde, con una ricetta facile e veloce.

La ricetta dell’antipasto di mozzarella in carrozza nel microonde

L’antipasto per eccellenza che vede protagonista la mozzarella è la mozzarella in carrozza. Grazie alla cottura al microonde, è veloce e facile da preparare, oltre che leggera e senza grassi aggiunti. In realtà, è possibile consumarla sia come antipasto che come secondo piatto. Se vi state chiedendo come sciogliere la mozzarella nel microonde, sappiate che la magia avviene facilmente. Per preparare questi stuzzichini al microonde, il tempo di preparazione è di appena dieci minuti così come quello di cottura. Scopriamo insieme gli ingredienti per sei persone.

Ingredienti:

1 mozzarella di 350 grammi circa

16 fette di pancarré

2 uova

Farina bianca q.b.

Latte q.b.

50 grammi di burro

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, fate sgocciolare bene la mozzarella prima di passarla al microonde. Tagliate la mozzarella a fettine sottili. Mettete quattro fette di pancarré sul tagliere e rifilate i bordi con un coltello, ripetendo l’operazione con tutte le fette. Stendete del burro su un lato. Salate e pepate le uova sgusciate, a cui unire due cucchiai di latte e sbattete il tutto. Inzuppate il lato del pancarré non imburrato nelle uova. Sopra otto pancarré, stendete le fettine di mozzarella e chiudete con altri otto pancarré. Pressate leggermente e tagliate a metà, ottenendo sedici triangoli. Su un foglio di carta forno, mettete un po’ di farina bianca in cui infarinare i pancarré. Poi, in un piattino, mettete dell’acqua e immergete, di costa, i pancarré nell’acqua. Mettete il tutto nel forno a cerchio alla massima potenza per circa cinque minuti, voltando le fette con una paletta a metà cottura.

In alternativa, è possibile preparare dei semplici rotolini di mozzarella, appoggiandoli in una ciotola da mettere nel microonde per 60 secondi a 800w, oppure 90 secondi a 700w. Se vedete che le mozzarelle non sono perfettamente sciolte, altri 20 o 30 secondi saranno sufficienti. Una volta sciolte, poggiatele su della carta forno ancora calde e, sopra, appoggiate un altro foglio per stendere tutto con un mattarello, fino a ottenere una sfoglia sottile e rettangolare da farcire come preferiamo. Quando il rotolo è farcito, avvolgiamolo su se stesso usando la carta forno fino a formare un cilindro. Poi via in frigo, almeno un’ora. Lo tiriamo fuori, lo affettiamo in pezzi larghi circa 3 centimetri e l’antipasto da favola sarà pronto! Sono gustosissime anche le mozzarelline fritte, ma attenzione agli alimenti da non mettere mai nel forno a microonde.