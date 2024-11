Anticipazioni Uomini e Donne dicembre, segnalazione clamorosa: un altro cavaliere lascia lo show, Gemma senza pace

Anticipazioni Uomini e Donne dicembre: clamoroso addio nel parterre dopo una segnalazione scioccante. Gemma ancora senza pace.

Le ultime registrazioni di “Uomini e Donne” hanno riservato colpi di scena che terranno incollati allo schermo i fedeli telespettatori del programma. Tra ritorni inaspettati, addii improvvisi e nuove conoscenze, il trono classico e il trono over continuano a regalare emozioni.

Anticipazioni Uomini e Donne dicembre: Gemma al centro delle polemiche

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione del 28 novembre 2024, in onda a dicembre, si apre con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over, che si trova nuovamente al centro dell’attenzione per una segnalazione piuttosto inquietante. Prima del confronto con Fabio, Tina Cipollari decide di sorprendere Gemma portandole alcuni capi intimi sexy per la serata speciale prevista con il cavaliere.

Tuttavia, l’atmosfera si fa subito tesa quando Gemma rivela di aver ricevuto una segnalazione secondo cui Fabio avrebbe una relazione con un’altra donna in Spagna. La reazione di Fabio è immediata: pur non negando le accuse, sceglie di abbandonare lo studio, concretizzando un altro addio dopo quelli delle scorse settimane, senza fornire spiegazioni ulteriori.

Un altro colpo di scena riguarda Mario, ormai ex partecipante del trono over che ha deciso definitivamente di lasciare il programma. La sua assenza ha lasciato spazio a nuovi corteggiatori pronti a conquistare le dame rimaste.

Nonostante gli addii dolorosi, l’amore continua a sbocciare nello studio di “Uomini e Donne”. Barbara accoglie due nuovi pretendenti decisa ad approfondire la conoscenza con entrambi. Gabriele e Tiziana invece escono dal programma mano nella mano come coppia ufficialmente formata.

Sabrina si ritrova al centro dello studio insieme a Diego; quest’ultimo ammette candidamente di aver frequentato anche un’altra dama, Cristina. Dopo questa rivelazione sia Sabrina che Cristina decidono di allontanarsi da Diego che rimane solo.

Il clima natalizio invade anche le esterne dei più giovani protagonisti del programma. Martina porta Gianmarco a fare l’albero di Natale insieme sottolineando quanto questo gesto sia significativo per lei; mentre l’esterna con Ciro non va altrettanto bene poiché lei sente che lui sta cambiando atteggiamento nei suoi confronti.

Michele decide invece di portare fuori Amal ed Eleonora; sebbene entrambe le esterne sembrino andare bene sulla carta, è evidente una certa distanza emotiva da parte delle ragazze nei suoi confronti.

Queste anticipazioni promettono sviluppi interessanti nelle prossime puntate del programma “Uomini e Donne”, tra cuori infranti e speranze amorose ancora da scoprire.