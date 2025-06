Addio ansia! Le tisane calmanti e rilassanti che funzionano davvero – CheDonna.it

Ci sono tisane, come la camomilla o la valeriana, ideali per rilassare mente e corpo e combattere l’ansia.

I problemi della vita quotidiana ci portano spesso a soffrire di ansia, stress e depressione. Arrivare a sera con confusione mentale e cuore a mille non è, purtroppo, raro. È lecito, quindi, chiedersi cosa poter fare per stare meglio. Fortunatamente, ci sono dei rimedi naturali a cui ricorrere che sembrano particolarmente efficaci.

Alcune tisane, ad esempio, possono fare davvero la differenza per contrastare questi fastidiosi sintomi. Addio ansia! Scopriamo alcune delle tisane calmanti e rilassanti che funzionano davvero.

La migliore tisana per dormire, contro ansia e tachicardia? Ecco le tisane rilassanti per la sera

Bere una tisana calda prima di andare a dormire può aiutare a calmarci e a contrastare tachicardia e ansia. Ci sono diverse erbe officinali a cui poter ricorrere per regolare il battito cardiaco e agevolare il sonno e il relax. Ma qual è la migliore tisana per dormire, contro ansia e tachicardia? Ecco le tisane rilassanti per la sera.

Camomilla: è la tisana contro l’ansia per eccellenza, da bere prima di andare a dormire. Forse, è la migliore in quanto calmante, antinfiammatoria e di notevole aiuto per aiutare mente e corpo a rilassarsi. Valeriana: anche la tisana alla valeriana è una delle migliori, perché favorisce il sonno profondo. Può essere aggiunta ad altre erbe per preparare delle tisane super-rilassanti. Vanta proprietà sedative, il che la rende utile contro l’insonnia e l’ansia. Melissa: dall’effetto rilassante, calma il corpo e la mente con notevoli benefici anche a livello digestivo. La melissa può essere associata alla camomilla e alla passiflora. Passiflora: ricca di flavonoidi, è un ansiolitico naturale da poter utilizzare contro agitazione e tachicardia. Va bevuta la sera, prima di andare a dormire. Tiglio: dalle proprietà sedative, è benefica per il sistema nervoso. Per questo motivo, ha la capacità di diminuire palpitazioni e altri disturbi legati all’ansia. Può essere aggiunta alla melissa.

In linea generale, dunque, non esiste una migliore tisana per dormire perché queste citate sono tutte efficaci, in grado di calmare e migliorare la qualità del sonno. Molto dipende dai sintomi e dal tipo di ansia. Spesso, una miscela potrebbe essere la soluzione ideale. Senza alcun dubbio, la tisana serale può diventare un rituale rilassante, da sorseggiare prima di andare a dormire sia calda che fredda. Scopri anche le migliori tisane detox e come alleviare i dolori mestruali in modo naturale.