La sterilizzazione è di fondamentale importanza per la salute degli animali domestici. Cani o gatti che siano, si tratta di un atto di amore.

Gli animali nella vita delle persone sono, fortunatamente, un fenomeno in crescita costante. Portano gioia, amore e compagnia e diventano parte integrante della famiglia, a tutti gli effetti. Per questo motivo, bisogna prendersi cura di loro come si fa con qualunque familiare e questo comporta, ovviamente, delle importanti responsabilità.

Uno degli aspetti assai discussi è quello che riguarda la sterilizzazione di cani, gatti e altri animali domestici. Perché è importante sterilizzarli? Scopriamo perché è una delle cose da fare assolutamente.

Perché è importante sterilizzare gli animali domestici

La sterilizzazione è un’operazione che offre diversi benefici significativi sia per gli animali che per la comunità in generale. Sterilizzare un animale ha, infatti, dei risvolti positivi prima di tutto per l’animale stesso – per la sua salute e benessere – ma anche per contrastare il randagismo, controllando le nascite di animali il cui destino molto spesso non è affatto felice. Quando si parla di sterilizzazione, ci si riferisce alla rimozione delle ovaie nelle cagnoline, dei testicoli nei cagnolini e di ovaie e utero sempre nelle cagnoline.

Fino a qualche anno fa, si pensava che la sterilizzazione servisse soltanto per la prevenzione di nascite indesiderate. Oggi, invece – oltre all’importantissima lotta al randagismo – si è compreso quanto sia importante questa pratica anche come prevenzione per la salute: nelle cagnoline, ad esempio, viene ridotta di quasi il novanta per cento la possibilità di incorrere in tumori all’utero e alle mammelle, piometra – infezione che accade spesso e che può portare alla morte – e altre infezioni, oltre a gravidanza isterica, patologie prostatiche, ernie e altre malattie. Quasi tutti i cani anziani non sterilizzati incorrono in queste patologie e, naturalmente, a una certa età diventa tutto più rischioso. Questo vale anche per i gatti.

Quando sterilizzare i cani e i gatti?

Dopo aver spiegato perché sterilizzare il cane – analizzando la sterilizzazione nei cani maschi e nel cane femmina, oltre che nei gatti – è lecito domandarsi quando sia il momento giusto per sterilizzare i cani e i gatti. È consigliabile, prima di tutto, attendere il completamento dello sviluppo fisico agendo, però, a scopo preventivo. Il consiglio è, quindi, quello di chiedere al proprio medico veterinario che saprà indicare il momento giusto per procedere. Più o meno, si parla di un periodo che va dai sei mesi a un anno di età, ma ciò dipende anche dalla taglia. Per quanto riguarda i gatti, invece, si agisce attorno ai sei mesi di età.

È bene smentire la leggenda metropolitana secondo cui, prima di sterilizzare un cane femmina, occorra far fare almeno una cucciolata. Parlando, invece, di sicurezza e animali domestici, si può dire che si tratti di un intervento di routine – eseguito anche in day hospital – per cui non ci sono particolari rischi e i benefici sono, senza alcun dubbio, maggiori e a lungo termine. Come detto, parlando con il vostro veterinario di fiducia, questo certamente potrà consigliarvi al meglio per garantire la salute e il benessere del vostro peloso a quattro zampe. Infine, ricordate che prevenire è sempre meglio che curare, di adottare e non comprare – le strade e i rifugi sono pieni di animali che necessitano di amore e di una famiglia per sempre – e che l’obbligo di sterilizzazione nei cani e gatti adottati potrebbe essere una buona soluzione contro il tristissimo fenomeno del randagismo.