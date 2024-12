Angelo Madonia, chi è: età, lavoro, fidanzata, figlie, Sonia Bruganelli, Ballando con le stelle e tutte le curiosità

Chi è Angelo Madonia: tutte le curiosità che ci sono da sapere sul ballerino ed ex maestro di Ballando on le stelle.

Angelo Madonia è un nome che risuona con forza nel panorama della danza latino-americana e della televisione italiana. Nato a Palermo il 27 luglio 1984, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del ballo all’età di soli 11 anni.

La sua passione e dedizione per la danza lo hanno portato a esibirsi sui palchi più prestigiosi, tra cui quello del Teatro Massimo nella sua città natale.

Tutto quello che c’è da sapere Angelo Madonia

La carriera televisiva di Angelo prende il via nel 2006 quando entra a far parte del cast di insegnanti di “Ballando con le Stelle“, il popolare show di Rai Uno. La sua abilità nell’insegnare e la sua carismatica presenza scenica lo hanno reso uno dei volti più amati dal pubblico televisivo italiano. Nel corso degli anni ha partecipato a diverse edizioni dello show, ottenendo riconoscimenti significativi come il terzo posto raggiunto in coppia con Ema Stokholma nell’edizione del programma andata in onda nel 2021.

Oltre alla televisione, Angelo Madonia si distingue anche come direttore tecnico della scuola di danza Milano Lab Studio. Questo ruolo gli permette di trasmettere la sua vasta conoscenza delle danze latino-americane a studenti appassionati provenienti da tutta Italia.

Nonostante la notorietà acquisita grazie alla televisione e al suo talento nella danza, Angelo tende a mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, è noto che sia padre affettuoso di due bambine: Alessandra e Matilde nate da precedenti relazioni.

La vita sentimentale dell’insegnante ha catturato l’attenzione dei media soprattutto per la relazione con Ema Stokholma. I due si sono incontrati sul set di “Ballando con le Stelle” dove lei era una delle allieve. La loro storia d’amore è stata resa pubblica durante una puntata dello show ma si è conclusa nel novembre 2023 quando Ema ha annunciato la fine della loro relazione citando differenze caratteriali insormontabili.

Di recente Angelo Madonia è stato associato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis. Dopo essere stati avvistati insieme in Spagna e per le vie di Roma, i due hanno deciso di non nascondere più il loro legame amoroso confermando così le voci su una loro relazione.

La partecipazione a “Ballando con le Stelle” rimane un punto fermo nella carriera professionale dell’insegnante anche se l’ultima edizione non si è conclusa come previsto per lui. A seguito di divergenze professionali emerse durante il programma e tensioni palpabili anche fuori dalla pista da ballo – tra cui un battibecco con Selvaggia Lucarelli – Angelo Madonia ha dovuto anticipatamente abbandonare lo show.

Nonostante questo intoppo professionale sia stato motivo d’imbarazzo per l’insegnante palermitano; ciò non sembra aver scalfito minimamente il suo spirito o diminuito l’affetto che riceve quotidianamente dai suoi numerosissimi fan sui social network dove continua ad essere molto attivo.