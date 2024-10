Gustoso e ricco di vitamine e sali minerali, l’ananas è un prezioso alleato per la salute dell’organismo a cui è impossibile rinunciare.

Dal caratteristico gusto rinfrescante e dolce, l’ananas è uno dei frutti tropicali più apprezzati. Grazie all’elevato contenuto di vitamine, sali minerali e antiossidanti, rappresenta un vero e proprio alleato della salute e del benessere dell’organismo.

Buonissimo, viene consumato intero o come succo. Scopriamo insieme le proprietà, i benefici e le controindicazioni dell’ananas, gustoso frutto tropicale a cui è impossibile rinunciare.

I benefici e le proprietà dell’ananas

Tra i benefici dell’ananas, c’è quello – come detto – di migliorare la salute e rafforzare il sistema immunitario. Questo grazie al contenuto di bromelina, che è alleata nella prevenzione del cancro, della buona digestione e della riduzione dell’infiammazione. Secondo alcuni studi, infatti, l’ananas vanterebbe proprietà antinfiammatorie, curative, antitumorali e diuretiche. La bromelina previene la diffusione di cellule tumorali riducendo, di fatto, il rischio di cancro.

Ci sono anche diversi benefici per l’intestino, per chi consuma ananas: evita, infatti, problemi gastrointestinali, indigestioni, gonfiori, diarrea, colite e costipazione. Rappresenta una protezione anche contro il cancro orale, il tumore alla prostata, il tumore al colon, l’artrite, malattie cardiache e altre infiammazioni di articolazioni e muscoli. L’ananas sembra, inoltre, migliorare la vista, contrastare la cataratta, prevenire l’asma e diminuire la pressione sanguigna.

Consumare ananas rafforza, poi, ossa e gengive, proteggendo da infezioni batteriche, raffreddore e tosse. È in grado di rafforzare unghie e capelli, prevenendone la caduta grazie al contenuto di vitamina C che – in quanto antiossidante – combatte i danni provocati dai radicali liberi. La vitamina C aiuta anche la salute della pelle, prevenendo infiammazioni e acne. A quest’ultimo proposito, si può utilizzare del succo di ananas sul viso per, poi, risciacquare con acqua tiepida.

Le controindicazioni dell’ananas

Ci sono anche degli effetti collaterali e controindicazioni che possono essere tenuti in considerazione. Ad esempio, non è vero che l’ananas vanta proprietà dimagranti, mentre potrebbe scatenare reazioni allergiche in alcuni soggetti, aumentare i livelli di glucosio nel sangue e provocare diarrea.

Chiaramente, contenendo – per cento grammi di prodotto – potassio, manganese, vitamina C, magnesio, calcio, tiamina, rame, beta-carotene, B6 e folati – oltre a fibre solubili e insolubili – è chiaro che l’ananas rappresenti un alleato su cui fare affidamento ogni tanto per migliorare la propria salute.