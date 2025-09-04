Amici, Mediaset cambia idea e anticipa: quando inizia e tutte le novità della stagione

Amici comincia in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente da Mediaset: ecco quando e tutte le novità.

Amici è uno dei talent più famosi e longevi della televisione, giunto ormai alla sua 25esima edizione. Da questo programma sono usciti alcuni degli artisti italiani più famosi attualmente fra cantanti e ballerini ma anche attori e conduttori televisivi.



Per questo, ancora oggi tanti giovani decidono di fare i provini per tentare di entrare nel cast del programma. E proprio a settembre scopriremo chi saranno gli allievi che riusciranno ad ottenere un banco nella scuola. Mentre Mediaset aveva deciso che l’inizio della trasmissione sarebbe avvenuto il 28 settembre, ora qualcosa cambia: ecco quando inizierà davvero e tutte le novità.

Quando inizia Amici e le novità

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è stato ovviamente confermato ma rispetto a quanto era stato annunciato in un primo momento, comincerà in anticipo. Infatti, la prima puntata non sarà trasmessa il 28 settembre bensì domenica 21 settembre, sempre di pomeriggio.

Infatti, restano confermate le puntate domenicali del pomeriggio in cui potremo conoscere man mano i vari allievi e il loro talento fino alla fine dell’anno quando poi si inizierà a parlare già di “Corsa al Serale”, la seconda fase e la più importante dato che porta a scoprire chi vincerà la competizione. Dunque, Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda della puntata di formazione della classe al 21 settembre, dalle 14 alle 16.

Anche quest’anno il talent show verrà registrato con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda. E anche quest’anno Amici sfiderà Domenica In, condotto da Mara Venier, che andrà in onda a partire dal 14 settembre su Rai 1. Dal 22 settembre andranno in onda invece la striscia del daytime pomeridiano di Amici 25 che troveranno spazio nel primo pomeriggio di Canale 5, precisamente dalle 16.10 alle 16.40, subito dopo Uomini e Donne.

Una delle novità più eclatanti dello show riguarda i professori: tutti confermati tranne Deborah Lettieri, l’insegnante di danza arrivata solo l’anno scorso pre sostituire Raimondo Todaro. Maria De Filippi ha scelto di sostituirla con un’insegnante a cui tutti sono affezionati ovvero Veronica Peparini che già per diverse edizioni ha ricoperto questo ruolo nella scuola più famosa d’Italia, conquistando il gradimento del pubblico da casa anche per la sua vita privata dato che proprio qui ha incontrato il suo amore, Andreas Muller, con cui ha anche avuto due gemelline.