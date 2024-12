Alexa è l’assistente virtuale presente, ormai, in molte case, ma è bene sapere quanto può costare il suo utilizzo.

Parlando di “case intelligenti”, è ormai impossibile non pensare all’assistente virtuale presente in molte abitazioni. Nello specifico, Alexa di Amazon è una delle opzioni più diffuse utilizzate per gestire vari dispositivi, oltre a riprodurre musica e rispondere a domande, ad esempio. Nonostante i tanti vantaggi parlando di funzionalità, certamente c’è da chiedersi quanto possa costare e quanto consumi realmente Alexa.

Alexa è l’assistente digitale e vocale, che permette qualsiasi cosa all’interno della casa: con gli opportuni mezzi, non solo le si può chiedere quale sia il meteo del giorno, che ore sono o che cosa si può assaporare a New York ma, ormai, le si può persino chiedere di spegnere la luce o di tenere sotto controllo la casa. Insomma, Alexa può avere davvero una immensa quantità di utilizzi e proprio per questa è diventata famosissima. Scopriamo, però, qual è il vero costo di Alexa, ovvero quanto consuma e incide sulla bolletta l’assistente virtuale.

Quanto consuma Alexa Echo in stand-by?

Ovviamente, bisogna capire come fare quadrare le spese e, molte volte, può capitare di fare un passo indietro con le nuove tecnologie da tenere a disposizione, per paura del dispendio monetario che possono comportare. Proprio per questo, c’è bisogno di sapere tutta la verità su quel che li riguarda. Conoscere il consumo di energia di Alexa può, senza alcun dubbio, aiutare a fare delle scelte più consapevoli. Per quanto riguarda l’assistenza domestica di Alexa, è bene sapere che la sua potenza è di 3 Watt con un consumo di 26 KWh circa all’anno (all’incirca 8 euro). Ovviamente, non si tratta di una grande cifra, ma è opportuno ricordare che consuma energia anche in stand-by.

Ovviamente, per funzionare correttamente, è necessario anche che Alexa resti attaccata alla presa elettrica. Per quanto riguarda i vari tipi di dispositivi con Alexa, è importante vederli singolarmente per comprenderne l’impatto reale sulla bolletta. In stand-by, il dispendio energetico è di 2,95 Watt per Amazon Echo di prima generazione e Amazon Echo Plus, 1,95 Watt per Amazon Echo di seconda generazione, 1,75 Watt per Amazon Echo Dot e 1,9-2,25 Watt per Amazon Echo Spot o Echo Show.

Il consumo di Alexa quando è in funzione

Per quanto riguarda il consumo di Alexa Echo in funzione, invece, si parla di circa 3,65 Watt per Amazon Echo Plus, 3,25 per Amazon Echo di prima generazione, 2,9 Watt per Amazon Echo di seconda generazione e Amazon Echo Spot o Echo Show e 2,25 Watt per Amazon Echo Dot. Più o meno – come detto – si parla di una spesa in bolletta di appena 8 euro circa, ma anche meno in alcuni casi: tra i 3 euro e i 6 euro, con un consumo di poche ore al giorno.

Ovviamente, occorre tenere in considerazione il prezzo applicato dal proprio fornitore di luce. Il consiglio, per risparmiare e per l’ambiente, è quello di staccare la spina quando non si è in casa o si sta dormendo e si è certi di non utilizzarla. È bene, poi, scegliere l’offerta per la luce più conveniente. Scoprite anche come risparmiare sulle bollette e come stirare senza sprechi.