Acquistare il make-up online: pro e contro

Se in passato era di gran moda acquistare prodotti per il trucco tramite i giornali di settore oppure le catene di vendita diretta, oggi il canale di acquisto principale è diventato il world wide web. Aprendo Google sono tantissime le piattaforme dove comprare make-up online e spaziano da quelle dei singoli marchi a quelle che offrono più brand. Cosa aggiunge però, e cosa toglie, l’acquisto online rispetto ad andare in profumeria? Le differenze tra i due modi di acquisto sono parecchio diverse.

Accesso illimitato ai prodotti

Iniziamo dai lati positivi degli acquisti online. Innanzitutto, acquistare il make up online permette di avere accesso da un solo luogo a una quantità maggiore di prodotti, andando semplicemente da un sito all’altro.

In questo modo non ci si deve spostare fisicamente per recarsi nelle varie profumerie o punti vendita specializzati e fare la spola tra l’uno e l’altro per comparare prezzi, prodotti e offerte. Questo vuol dire evitare traffico, parcheggi, stress, code e negozi affollati.

L’importanza delle recensioni

Un altro punto a favore degli acquisti online riguarda le recensioni. Infatti, online è possibile comparare i vari prodotti in base ai pareri di altri utenti che li hanno già provati e scartare immediatamente quelli che non hanno buone recensioni, cosa che in negozio non si può certo fare. Inoltre, grazie alle recensioni con foto e molto dettagliate, si riescono ad avere informazioni sulle tonalità, sulle texture, sulla durata del make-up e molto altro.

Rispetto ai commessi presenti presso i negozi fisici, che pur essendo onesti hanno un conflitto d’interesse, le recensioni sono spontanee e di conseguenza sono più affidabili da questo punto di vista Tuttavia, bisogna sempre tenere a mente che chi recensisce i prodotti lo fa sulla base della propria esperienza personale e dei propri gusti.

Provare i prodotti sulla pelle

Una cosa che online non si può proprio fare è testare i prodotti sulla propria pelle e verificarne la tonalità, la texture, il profumo e l’effetto sul proprio viso. Tutto questo è invece possibile in negozio, dove magari un assistente può addirittura fare una prova trucco oppure indirizzare verso i prodotti più idonei al proprio incarnato o al proprio tipo di pelle.

Insomma, l’esperienza di acquisto è decisamente diversa da questo punto di vista, ma se in passato era molto alto il rischio di ritrovarsi con un prodotto totalmente diverso da quello che si pensava di aver comprato, oggi le foto, i video e gli e-commerce sono talmente avanzati da riportare molto fedelmente tutte le caratteristiche.

Questione di gusti

Come per numerosi altri settori, anche nel caso dell’acquisto del make-up online, la decisione su quale sia il miglior metodo di acquisto è totalmente soggettiva. Quello che è assolutamente certo è che oggi online si possono trovare tantissime piattaforme affidabili e sicure dove acquistare make-up e prodotti di bellezza. Inoltre, il web offre la possibilità a tutti di reperire qualsiasi tipo di prodotto, anche quelli più difficili da trovare.